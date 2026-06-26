S.A. 15:00 Studente salvato dal suicidio sul Ponte Rosello Un equipaggio delle Volanti della Questura di Sassari è intervenuto presso il Ponte di Rosello a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa tramite il Numero Unico di Emergenza 112 da parte di una persona che manifestava intenti suicidari





Alla vista degli agenti, il ragazzo era sospeso nel vuoto con oltre metà del corpo protesa oltre la balaustra, in una condizione che lasciava presagire l’imminenza di un gesto estremo. Gli agenti sono riusciti a instaurare immediatamente un dialogo, rassicurando e conquistando gradualmente la sua fiducia.



Nel corso della conversazione, il ragazzo ha esternato un profondo stato di disagio personale, riferendo di sentirsi solo e di vivere con particolare sofferenza alcune difficoltà legate al proprio percorso scolastico. In un momento favorevole, gli agenti sono riusciti ad afferrarlo e metterlo definitivamente in sicurezza, scongiurando il rischio che potesse compiere gesti irreparabili. SASSARI - Nella notte di ieri, intorno alla mezzanotte, un equipaggio delle Volanti della Questura di Sassari è intervenuto presso il Ponte di Rosello a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa tramite il Numero Unico di Emergenza 112 da parte di una persona che manifestava intenti suicidari. Giunti tempestivamente sul posto, gli operatori hanno individuato un giovane in una situazione di grave pericolo.