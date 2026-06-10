S.A. 17:51

Coca in tasca e scappa dal posto di blocco

Denunciati due uomini a Stintino: il conducente si era posto alla guida del veicolo senza patente, mentre il passeggero, sottoposto a perquisizione personale, è risultato essere in possesso di alcune dosi di cocaina



Il conducente del veicolo, disattendendo l’indicazione di arrestare la marcia, ha invece proseguito la

corsa aumentando la velocità nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti. I Carabinieri si sono quindi immediatamente posti all’inseguimento del mezzo, riuscendo a individuarlo poco più avanti, infatti i fuggitivi avevano nel frattempo abbandonato la vettura tentando di dileguarsi a piedi nei campi circostanti ma i militari operanti hanno proseguito le ricerche che si sono concluse con il rintraccio e il blocco di entrambi i soggetti.





A seguito degli immediati accertamenti eseguiti è emerso che il conducente si era posto alla guida del

veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente, mentre il passeggero, sottoposto a perquisizione personale, è risultato essere in possesso di alcune dosi di cocaina. Il quantitativo di droga rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e, al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini.

STINTINO - Nel corso della tarda mattinata di lunedì 8 giugno 2026, a Stintino, i Carabinieri della localeStazione, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire la sicurezza stradale e prevenire la commissione dei reati in genere, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari due soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e guida senza aver conseguito la prescritta patente di guida. Nello specifico i militari dell’Arma, durante un posto di controllo alla circolazione stradale istituito lungo la strada provinciale 34, nel tratto compreso tra Pozzo San Nicola e Stintino, hanno intimato l’alt a un’autovettura in avvicinamento.