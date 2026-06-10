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S.A. 17:51
Coca in tasca e scappa dal posto di blocco
Denunciati due uomini a Stintino: il conducente si era posto alla guida del veicolo senza patente, mentre il passeggero, sottoposto a perquisizione personale, è risultato essere in possesso di alcune dosi di cocaina
Coca in tasca e scappa dal posto di blocco

STINTINO - Nel corso della tarda mattinata di lunedì 8 giugno 2026, a Stintino, i Carabinieri della locale
Stazione, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire la sicurezza stradale e prevenire la commissione dei reati in genere, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari due soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e guida senza aver conseguito la prescritta patente di guida. Nello specifico i militari dell’Arma, durante un posto di controllo alla circolazione stradale istituito lungo la strada provinciale 34, nel tratto compreso tra Pozzo San Nicola e Stintino, hanno intimato l’alt a un’autovettura in avvicinamento.

Il conducente del veicolo, disattendendo l’indicazione di arrestare la marcia, ha invece proseguito la
corsa aumentando la velocità nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti. I Carabinieri si sono quindi immediatamente posti all’inseguimento del mezzo, riuscendo a individuarlo poco più avanti, infatti i fuggitivi avevano nel frattempo abbandonato la vettura tentando di dileguarsi a piedi nei campi circostanti ma i militari operanti hanno proseguito le ricerche che si sono concluse con il rintraccio e il blocco di entrambi i soggetti.

A seguito degli immediati accertamenti eseguiti è emerso che il conducente si era posto alla guida del
veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente, mentre il passeggero, sottoposto a perquisizione personale, è risultato essere in possesso di alcune dosi di cocaina. Il quantitativo di droga rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e, al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini.
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