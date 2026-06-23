Cor 10:19

Santissima Annunziata, crolla il cornicione

Per l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari «la situazione è sotto controllo e che l’emergenza è sostanzialmente rientrata». Nel corso della giornata sono proseguiti gli interventi di rimozione delle parti pericolanti e di riparazione delle linee danneggiate

L’evento ha interessato alcune linee degli impianti tecnologici, determinando un danneggiamento della rete dell’aria compressa e una lieve perdita sulla linea dell’ossigeno. Immediatamente sono state attivate tutte le procedure di sicurezza, con l’intervento di una ditta specializzata per la messa in sicurezza dell’area e con il reperimento di ulteriori scorte di ossigeno e aria compressa per garantire la massima sicurezza del sistema.

L’erogazione dei gas medicali non è mai stata interrotta e tutti i reparti hanno continuato a ricevere regolarmente le forniture necessarie. Anche il blocco operatorio è rimasto operativo per tutte le attività di emergenza e urgenza. Sono stati esclusivamente riprogrammati alcuni interventi ordinari, come misura precauzionale e nell’ottica di ridurre temporaneamente il consumo dei gas medicinali durante le operazioni di ripristino.

Nel corso della giornata sono proseguiti gli interventi di rimozione delle parti pericolanti e di riparazione delle linee danneggiate. Salvo imprevisti, il ripristino completo degli impianti sarà ultimato entro la giornata di domani. L’Azienda ha già avviato ulteriori verifiche sulle facciate dell’edificio e proseguirà nei prossimi giorni con gli interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree interessate, al fine di prevenire eventuali ulteriori criticità e garantire i più elevati standard di sicurezza per pazienti, operatori e cittadini.

SASSARI - In riferimento al cedimento di una porzione di cornicione verificatosi nelle prime ore della mattinata di lunedì sul lato della camera mortuaria dell’ospedale Santissima Annunziata, l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari informa che la situazione è sotto controllo e che l’emergenza è sostanzialmente rientrata.