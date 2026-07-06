Cor 9:50 Sport e inclusione: Voucher per lo sport Destinati a minori e soggetti fragili per la stagione 2026/2027 misura finanziata dal fondo PR FSE+



Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, prevede l’erogazione di voucher per l’accesso gratuito alle attività sportive. I destinatari principali sono i minori, i giovani e i soggetti a rischio di esclusione sociale o in condizioni di vulnerabilità economica. L’obiettivo della misura è infatti quello di promuovere il benessere psicofisico e contrastare attivamente la povertà educativa e l’isolamento attraverso i valori della disciplina sportiva.

La finestra per la presentazione delle domande partirà il 14 luglio alle ore 14 e resterà aperta fino al 15 settembre alle ore 23.59. Il bando prevede l’erogazione di voucher fino a un massimo di 500 euro, destinati a coprire le spese di iscrizione e frequenza. I beneficiari sono minori residenti in Sardegna di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Ragazze e ragazzi con disabilità fino al compimento dei 26 anni.

La graduatoria verrà stilata in base all’attestazione ISEE 2026, che non dovrà superare i 20.000 euro, garantendo una corsia preferenziale e la priorità assoluta a bambine, bambini, ragazze e ragazzi con disabilità. Ciascun nucleo familiare potrà ricevere il voucher per un massimo di due minori; in caso di famiglie con più di due figli, i successivi potranno essere inseriti come idonei non beneficiari, restando in attesa di un eventuale scorrimento della graduatoria. CAGLIARI - Lo sport come strumento di riscatto sociale, salute e uguaglianza. È questo l’obiettivo del bando regionale FAST (FAre Sport Tutti), la maxi-misura da oltre 12,5 milioni di euro complessivi – che servirà a coprire tre annualità – stanziata dall’Assessorato dello Sport della Regione Autonoma della Sardegna.