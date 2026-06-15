Cor 12:16 L’Istituto Roth protagonista nei grandi eventi sportivi Un finale di anno scolastico all’insegna dello sport internazionale, della formazione e delle competenze professionali per gli studenti dell’Istituto Roth di Alghero ad indirizzo sportivo, protagonisti di una serie di eventi di rilevanza mondiale che hanno animato la città e confermato il ruolo strategico della scuola nel panorama educativo e sportivo del territorio





ALGHERO – Un finale di anno scolastico all’insegna dello sport internazionale, della formazione e delle competenze professionali per gli studenti dell’Istituto Roth di Alghero ad indirizzo sportivo, protagonisti di una serie di eventi di rilevanza mondiale che hanno animato la città e confermato il ruolo strategico della scuola nel panorama educativo e sportivo del territorio. La partecipazione degli alunni a supporto dell’organizzazione alle qualificazioni mondiali World Triathlon Championschip e al prestigioso Ironman 70.3, ha rappresentato un’opportunità di crescita unica, non soltanto dal punto di vista didattico ed esperienziale, ma anche sotto il profilo delle competenze organizzative e gestionali legate al mondo dello sport. Un’esperienza preziosa e ricca di contenuti che ha consentito ai ragazzi di confrontarsi direttamente con eventi di altissimo livello, acquisendo abilità pratiche e conoscenze spendibili nel futuro percorso professionale.

L’evento sportivo si è così trasformato in un importante veicolo formativo, capace di andare oltre l’aspetto puramente prestativo per valorizzare competenze trasversali e capacità legate al management sportivo, all’organizzazione e all’accoglienza di manifestazioni internazionali. Un risultato che testimonia la crescita di una città sempre più orientata a consolidare la propria immagine tra le principali mete sportive e turistiche del Mediterraneo. Alghero, grazie alla straordinaria bellezza del territorio e al costante impegno dell’amministrazione comunale, continua infatti a investire nella promozione di grandi eventi che generano ricadute positive sul piano economico, sociale e culturale. In questo contesto la scuola assume un ruolo centrale. L’Istituto Roth si conferma un luogo ideale dove formare i giovani attraverso i valori dello sport, autentico volano per lo sviluppo urbanistico della città e canale privilegiato di accesso al mondo del lavoro.

Da anni riconosciuto come polo d’eccellenza della formazione sportiva scolastica, il Roth ha partecipato nel corso dell’anno a numerose manifestazioni di carattere nazionale e internazionale organizzate ad Alghero. Tra queste il Sardinia Open di tennis in carrozzina e le qualificazioni mondiali della stessa disciplina, campionato del mondo giovanile di nuoto in acque libere, tornei di beach soccer, eventi che hanno portato in città atleti provenienti da diverse parti del mondo. Per la podistica, significativa è stata la presenza degli studenti all’AlgueRunway, la gara disputata nell’area aeroportuale che ha riscosso grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori. A chiudere l’anno scolastico sono poi arrivate le qualificazioni mondiali di triathlon organizzate dalla FITRI e il grande appuntamento con l’Ironman 70.3, manifestazioni nelle quali gli studenti hanno offerto un contributo concreto e qualificato all’organizzazione.

Accanto agli alunni dell’indirizzo sportivo, hanno collaborato attivamente anche gli studenti degli indirizzi Turistico, ITI, IPIA e IPSAR, dando vita a una sinergia interdisciplinare che ha valorizzato le diverse competenze presenti all’interno dell’istituto e rafforzato il legame tra scuola, territorio e sistema degli eventi. Le numerose attività svolte sul territorio, unite all’intenso lavoro quotidiano portato avanti tra le mura scolastiche, confermano l’Istituto Roth come un punto di riferimento per la formazione dei giovani di Alghero e del circondario. Una realtà educativa capace di coniugare istruzione, sport e crescita personale, offrendo ai ragazzi esperienze concrete che contribuiscono alla costruzione del loro futuro umano e professionale