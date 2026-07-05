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“Tramonti al Castello” conquista il pubblico

Grande successo di pubblico ieri al Castello di Serravalle per il primo appuntamento di “Tramonti al Castello”, serie di eventi culturali estivi organizzati dalla Fondazione Bosa e dal Comune per valorizzare l’antica fortezza medievale che domina la città

BOSA - Venerdì dalle 21 un folto pubblico ha partecipato all’incontro "Bosa, i Malaspina, il castello che fece una città", con interventi di Attilio Mastino, Marco Milanese, Alessandro Soddu, Franco G. R. Campus, Giovanni Battista Gallus, e l’esibizione della cantante Ambra Pintore accompagnata nel suo racconto artistico dai musicisti Federico Valenti (chitarra), Roberto Scala (basso) e Pier Paolo Vacca (organetto).





«L’appuntamento di ieri segna una svolta storica nella gestione del patrimonio culturale della Città, che questa amministrazione ha voluto con forza assegnare alla neonata Fondazione Bosa, nell’ottica di valorizzazione storica, culturale e identitaria del nostro territorio», commenta il sindaco, Alfonso Marras. «Il grande riscontro di pubblico dimostra che la cultura, se gestita e proposta con scelte ponderate e giuste, può fare da traino alla crescita di Bosa e allo sviluppo di un settore turistico che non è attratto solo dal mare e dalle spiagge e che vuole conoscere i luoghi, la loro storia e le loro tradizioni».





Alla soddisfazione del sindaco si unisce quella del direttore della Fondazione Bosa, Pier Tonio Pinna: «Il successo della prima serata di Tramonti al Castello è un segnale importante che evidenzia che Bosa è una città che ama la cultura e che ha bisogno di occasioni culturali stimolanti, capaci di creare partecipazione, curiosità e confronto», commenta. «Una fondazione museale ha il compito preciso di non limitarsi alla conservazione e alla gestione dei luoghi della cultura, ma di renderli vivi, aperti e partecipati, offrendo contenuti culturali di alto livello e rendendoli fruibili da tutti. È questa la strada che la Fondazione Bosa ha scelto di percorrere».

Ora prende il via la seconda settimana dell’estate culturale bosana, caratterizzata da una stretta collaborazione con il Festival Bosa Antica e con InterARTES, una realtà che da decenni porta a Bosa alcuni tra i grandi protagonisti della musica classica internazionale.





Il secondo appuntamento con "Tramonti al Castello" è in programma venerdì 10 luglio, sempre alle ore 21, con "Lame nel Castello: i duelli tra storia e tradizione". Ci saranno le esibizioni di tre armi (fioretto, spada e sciabola), mentre Paolo Mastino, Antonio Corda, Danila Artizzu e Salvatore Rubino dialogheranno sull’arte del combattere fra storia e sport.