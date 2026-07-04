«Cabina, basta veti e rinvii»

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«Da troppo tempo si assiste al prevalere della cultura del "sì, ma non vicino a casa mia", il noto principio del Not In My Back Yard (NIMBY): tutti invocano servizi migliori, reti elettriche più affidabili, connessioni moderne e continuità dei servizi essenziali, ma quando si tratta di realizzare le infrastrutture necessarie si moltiplicano resistenze, rinvii e opposizioni locali. Una comunità moderna non può permettersi questa contraddizione. Il progresso richiede inevitabilmente qualche sacrificio. Le cabine primarie dell’energia elettrica, le antenne per la telefonia mobile, gli impianti tecnologici e tutte le infrastrutture di rete non sono elementi estranei o imposti al territorio: sono opere pubbliche indispensabili per garantire qualità della vita, sicurezza, competitività economica e sviluppo» si legge nella nota diffusa dal partito di centro-destra .





Di più: «Ovviamente quando sono realizzate secondo i crismi di legge. Non si può pretendere energia stabile e servizi efficienti senza realizzare le infrastrutture che li rendono possibili. Non si può chiedere una copertura telefonica adeguata ostacolando ogni nuovo impianto. Non si può parlare di innovazione, crescita turistica e attrazione di investimenti se poi si bloccano gli interventi necessari al loro sviluppo. Le recenti criticità legate ai blackout che hanno interessato la città dimostrano quanto sia pericoloso continuare a rinviare scelte strategiche. A pagarne il prezzo sono i cittadini, le imprese, il commercio, il turismo e anche i servizi essenziali» .





E concludono con un appello all’amministrazione guidata dal sindaco Cacciotto: «La politica ha il dovere di assumersi le proprie responsabilità e di perseguire l’interesse generale, anche quando ciò comporta decisioni non sempre popolari. Governare significa scegliere, spiegare le ragioni delle scelte e guidare il territorio verso il futuro, non inseguire il consenso immediato rinunciando alle opere necessarie. Per questo chiediamo che venga fatta piena luce sulle ragioni che hanno impedito o ritardato la realizzazione della cabina primaria e sulle eventuali responsabilità amministrative e politiche. Ma soprattutto chiediamo un cambio di passo: basta rinvii e veti. Le infrastrutture indispensabili alla crescita della città devono essere programmate e realizzate nell’interesse dell’intera collettività. Solo così Alghero potrà affrontare con credibilità le sfide dei prossimi decenni e garantire ai propri cittadini servizi moderni, efficienti e all’altezza di una città che vuole davvero guardare al futuro» .





Nella foto: Marco Tedde



