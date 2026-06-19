S.A. 8:58 Via al lavaggio strade ad Alghero Gli interventi, coordinati dall’Ufficio Ambiente, proseguiranno nelle prossime settimane con una programmazione che coinvolgerà progressivamente tutti i quartieri cittadini, interessando sia le strade che i marciapiedi



ALGHERO - E’ partito ad Alghero il nuovo appalto di igiene urbana. Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni di lavaggio stradale, sia manuale che meccanizzato, in centro storico e in diverse altre zone della città. Gli interventi, coordinati dall’Ufficio Ambiente, proseguiranno nelle prossime settimane con una programmazione che coinvolgerà progressivamente tutti i quartieri cittadini, interessando sia le strade che i marciapiedi. L’obiettivo è quello di migliorare il decoro urbano e garantire una città sempre più pulita e accogliente in vista dell’intensificarsi delle presenze durante la stagione estiva.



Parallelamente alle attività previste dal nuovo appalto, il settore Manutenzioni del Comune è impegnato in una serie di interventi di sfalcio, pulizia e cura del verde urbano che stanno interessando numerose aree cittadine «Stiamo dando attuazione a un programma di interventi che punta a migliorare concretamente il decoro urbano e la qualità degli spazi pubblici – sottolinea il Sindaco Raimondo Cacciotto –. Gli operai sono impegnati nella cura del verde, nel ripristino di buche e marciapiedi dissestati e nella pulizia delle strade. Il nuovo appalto di igiene urbana, non ancora entrato pienamente a regime, restituirà un volto nuovo alla città grazie alle novità che saranno gradualmente introdotte. Il nostro obiettivo resta sempre quello di avere una città sempre più curata e accogliente, e tutti i nostri sforzi sono orientati a raggiungerlo. Purtroppo non sempre si riesce a vedere nell’immediato l’immenso lavoro degli uffici e degli operatori, ma nei prossimi mesi i cittadini potranno toccare con mano i risultati di un’attività costante e programmata che sta interessando l’intero territorio comunale. Sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma la direzione intrapresa è quella giusta e continueremo a lavorare con determinazione per migliorare il decoro e la qualità della vita di tutte e tutti».



«Stiamo lavorando con grande impegno per migliorare i servizi ai cittadini - ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva -. Bisogna pazientare ancora un po’, ma quella che vedremo presto è un’immagine della città nettamente migliore. Il nuovo appalto che, ricordo, ha sei mesi di fase attuativa dalla stipula del contratto avvenuta a marzo, prevede infatti operatori di quartiere, infopoint dedicato agli utenti, nuovi mastelli, nuovi mezzi e un significativo incremento del personale.» Nel frattempo si avvia a conclusione la bonifica dell’area dell’ex Cotonificio, un intervento particolarmente atteso che consentirà di restituire decoro a uno spazio da tempo interessato da criticità e che sarà presto oggetto di un importante progetto di riqualificazione urbana.

«Proseguiamo negli interventi di valorizzazione delle aree verdi cittadine come punto centrale dell’azione amministrativa - ha detto l’Assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro -. Si tratta di operazioni mirate ma che rientrano in una generale strategia di rinnovamento delle aree pubbliche e dei parchi urbani. In questa prospettiva stiamo procedendo anche nella predisposizione del progetto esecutivo, per la successiva fase di verifica e validazione, del nuovo parco del Carmine».