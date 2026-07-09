S.A. 17:53

L’Ute chiude l’anno ad Alghero

L’Università delle Tre Età di Alghero ha saputo offrire un servizio Socio-Culturale di grande valenza promuovendo l’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale





«I Docenti Universitari, i Liberi Professionisti e i Cattedratici che si sono alternati nel corso dell’Anno Accademico, hanno garantito Seminari di durata annuale, per le diverse aree di specializzazione Universitaria, per i quali gli iscritti e i sostenitori hanno mostrato grande gradimento ed interesse i cui dati sono stati confermati dalla grande affluenza – ha dichiarato con soddisfazione la Professoressa Marisa Castellini, presidente dell’UTE Alghero. Cattedratici, Liberi Professionisti, Docenti, hanno tenuto lezioni e conferenze per le diverse aree di Specializzazione Universitaria, con carattere di periodicità e per l’intero Anno Accademico, per oltre 200 ore». Grande interesse hanno riscosso anche i Corsi Collaterali e i Seminari proposti che hanno consentito all’Università di diversificare ed arricchire l’Offerta Formativa e questo è stato uno dei motivi che giustifica la notevole crescita, in termini di iscrizioni, dell’Università negli ultimi anni. Con lo scopo di rendere possibile la trasmissione della Memoria e il Dialogo Intergenerazionale, si sono attivati Progetti di collaborazione con gli Istituti superiori della città e nello specifico con il Liceo Classico Manno i cui studenti, insieme agli "Studenti della Terza Età" hanno partecipato e vinto ad un Concorso Nazionale indetto dai Ministri della Cultura e dell’Economia.













La Collaborazione con l’UNISS E il Parco di Porto Conte e il CEAS ha reso possibile incontri con Relatori specialisti dell’Ambiente (Flora e Fauna comprese) e con i grandi temi (GOALS) Dell’AGENDA 2023. «Il lavoro svolto dal nostro ufficio stampa e comunicazione di cui è responsabile la giornalista algherese Dolores Serra – ha sottolineato la Prof.ssa Castellini - ha dato grande impulso alla pubblicazione e divulgazione della Programmazione generale predisposta per questo Anno Accademico che va a concludersi, contribuendo in modo significativo a rendere pubbliche non solo le iniziative, gli eventi tutti i Programmi ma altresì le opportunità offerte alla nostra collettività». Non sono mancate le lezioni itineranti e le escursioni finalizzate alla conoscenza del patrimonio Archeologico, geografico, etnografico e Storico a livello Regionale, Nazionale ed internazionale. L’Università ha partecipato agli eventi previsti per i "Cento Anni dal Nobel di Grazia Deledda" e la partecipazione a mostre, concerti, teatro, lirica. Lo stretto rapporto di collaborazione con gli Enti Pubblici e l’Associazionismo presente sul territorio e ha consentito di condividere e realizzare importanti Progetti sulla storia della Sardegna, sull’Ambiente e la sostenibilità, sulla salute, la longevità e lo stile di vita, sulle relazioni tra generazioni diverse. Tanto si è fatto per creare le condizioni per cui, la collaborazione con le Amministrazioni locali, le Università, l’Associazionismo, consentisse di creare un ponte tra il mondo accademico e la cittadinanza, soprattutto "gli adulti" che non sono da ritenersi come destinatari di assistenza ma come protagonisti nella vita culturale e sociale della città.

ALGHERO - Si è chiuso a giugno 2026 un altro anno accademico di straordinaria rilevanza nel corso del quale L’Università delle Tre Età di Alghero ha saputo offrire un servizio Socio-Culturale di grande valenza promuovendo l’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale attraverso l’apprendimento permanente con lo scopo di contrastare l’isolamento e la emarginazione, trasformando i senior in risorse attive e valorizzando di conseguenza il loro ruolo all’interno della comunità. Il grande lavoro portato avanti dalla Presidenza e dal suo gruppo di lavoro per consolidare l’importanza della integrazione dell’Università nel territorio, ha contribuito alla crescita dell’istituzione confermando la stretta collaborazione con le Amministrazioni Locali, le Università tradizionali e i liberi Professionisti riuscendo a creare un ponte tra il mondo Accademico e la cittadinanza ed in particolar modo degli Adulti che vengono riconosciuti come protagonisti attivi nella vita culturale e sociale della nostra città di Alghero.