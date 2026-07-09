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S.A. 16:19
A Sassari si dimette l’assessora Lalla Careddu
L’Assessora alle Politiche e servizi di coesione sociale e alle Pari opportunità del Comune di Sassari ha annunciato al sindaco Giuseppe Mascia, la sua decisione di rassegnare le proprie dimissioni
A Sassari si dimette l’assessora Lalla Careddu

SASSARI - Al termine dell’odierna seduta di giunta comunale, l’assessora Lalla Careddu ha annunciato al sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, la sua decisione di rassegnare le proprie dimissioni. «Una scelta dettata esclusivamente da motivazioni personali, che nulla tolgono all’amicizia che mi lega al sindaco, né alla stima nei suoi confronti e alla fiducia che l’amministrazione guidata da lui saprà proseguire il gravoso ed entusiasmante impegno di cambiamento che abbiamo intrapreso in questi primi due anni di mandato», ha precisato l’assessora.

Nel prendere atto di tale decisione, il sindaco ha voluto ringraziare Lalla Careddu per il lavoro svolto «con grande dedizione e con grande sensibilità, doti fondamentali per affrontare i problemi e le necessità connesse a un ruolo delicato come quello di assessora alle Politiche e servizi di coesione sociale e alle Pari opportunità», come ha detto Mascia nel congratularsi con lei «per i risultati ottenuti in questi due anni in cui si è spesa con entusiasmo e grande energia, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti destinati agli anziani, alle famiglie, alle persone in difficoltà economica e alle fasce più deboli della nostra comunità».
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