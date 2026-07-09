S.A. 18:03 Concerto omaggio al Maestro Nannarelli Sarà un incontro dedicato a una figura profondamente legata alla storia musicale di Alghero e dell’Istituto Musicale Giuseppe Verdi. Appuntamento martedì 14 luglio al Quarter







Ricordare Vittorio Nannarelli significa anche raccontare Alghero, la sua storia musicale e la sua lingua. Nel corso della serata, con le voci di Silvia Meloni, Daniele Cambule, Marta Soggiu, Vittoria Lacana, Nando Dalerci e Sofia Cadoni, e con il Maestro Raimondo Dore al pianoforte, la Banda Musicale Antonio Dalerci, diretta dal Maestro Antonio Garofalo, ci accompagneranno in un percorso di memoria e tradizione musicale, per restituire alla comunità una parte della propria storia e rinnovare il legame tra generazioni, tradizione bandistica e identità culturale algherese.

Nella foto: la Banda musicale Dalerci ALGHERO - Martedì 14 luglio 2026, alle ore 20.30, al Quarter di Alghero, a "Un certo Concerto – Omaggio al Maestro Vittorio Nannarelli", promosso dalla Banda Musicale Antonio Dalerci in collaborazione con l’Istituto Artistico Musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero. Sarà un incontro dedicato a una figura profondamente legata alla storia musicale di Alghero e dell’Istituto Musicale Giuseppe Verdi. Il rapporto tra il Maestro Vittorio Nannarelli e il Verdi appartiene alla memoria dell’Istituto e a quella di generazioni di musicisti: un legame fatto di musica, formazione e patrimonio culturale, che il Verdi ha voluto custodire anche attraverso la pubblicazione del volume dedicato al Maestro, oggi nuovamente riproposto alla città.Ricordare Vittorio Nannarelli significa anche raccontare Alghero, la sua storia musicale e la sua lingua. Nel corso della serata, con le voci di Silvia Meloni, Daniele Cambule, Marta Soggiu, Vittoria Lacana, Nando Dalerci e Sofia Cadoni, e con il Maestro Raimondo Dore al pianoforte, la Banda Musicale Antonio Dalerci, diretta dal Maestro Antonio Garofalo, ci accompagneranno in un percorso di memoria e tradizione musicale, per restituire alla comunità una parte della propria storia e rinnovare il legame tra generazioni, tradizione bandistica e identità culturale algherese.