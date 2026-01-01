Alguer.it
S.A. 21:29
Progetti per anziani, nuovo bando
Attività originali e innovative che creino momenti di socializzazione, partecipazione e divertimento per gli anziani autosufficienti che vivono tra Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino
Progetti per anziani, nuovo bando

SASSARI - Ideare attività originali e innovative che creino momenti di socializzazione, partecipazione e divertimento per gli anziani autosufficienti che vivono tra Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino. È questo l’obiettivo dell’avviso pubblicato sul sito e rivolto alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps), agli enti filantropici, alle reti associative, alle associazioni riconosciute o non riconosciute e alle società di mutuo soccorso. Il bando è possibile grazie alle risorse del Fondo nazionale delle Politiche Sociali attribuite al Plus Sassari. Saranno oggetto di finanziamento le attività progettuali volte a favorire la partecipazione attiva e inclusiva e promuovere un maggior benessere nella popolazione anziana. Potranno aderire alla manifestazione di interesse anche gli stessi soggetti che hanno in corso la realizzazione di interventi finanziati con il precedente avviso, con nuove proposte progettuali da attivarsi da febbraio a maggio. Le manifestazioni d’interesse dovranno essere indirizzate, entro le 23.59 del 4 febbraio, al Plus Ambito Territoriale Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino.
