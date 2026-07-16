S.A. 19:44 Approvato Protocollo d’intesa con la Guardia costiera Il Protocollo costituisce una cornice generale di cooperazione che sarà resa operativa attraverso uno specifico documento attuativo



CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato, su proposta della Presidente della Regione d’intesa con l’assessora della Difesa dell’Ambiente, lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, rafforzando la collaborazione istituzionale per la tutela del mare e della fascia costiera dell’Isola. L’intesa nasce dalla consapevolezza che il sistema costiero della Sardegna, con oltre 1.890 chilometri di coste distribuite lungo 72 comuni, rappresenta uno dei principali patrimoni ambientali, paesaggistici, sociali ed economici della Regione e richiede un’azione sempre più integrata tra le istituzioni chiamate a garantirne la salvaguardia e la valorizzazione.



«La Sardegna possiede uno dei patrimoni costieri più estesi e preziosi del Mediterraneo. La sua tutela richiede una collaborazione stabile tra tutte le istituzioni competenti. Con questo Protocollo rafforziamo il rapporto con la Guardia Costiera, una presenza fondamentale sul territorio, per sviluppare un’azione ancora più efficace nella difesa dell’ambiente marino e costiero, nella sicurezza delle attività che si svolgono in mare e nella valorizzazione sostenibile delle nostre coste» sottolinea l’assessora Rosanna Laconi.



L’accordo definisce un quadro organico di collaborazione che interesserà numerosi ambiti strategici: dalla tutela ambientale e del demanio marittimo alla protezione della fascia costiera, dalla sicurezza della navigazione e delle attività balneari e portuali alla pesca e all’acquacoltura, fino al monitoraggio delle aree marine protette, dei fenomeni erosivi, alla raccolta e condivisione dei dati, all’educazione ambientale e alla promozione della cultura del mare. Il Protocollo costituisce una cornice generale di cooperazione che sarà resa operativa attraverso uno specifico documento attuativo, elaborato con il coinvolgimento delle Direzioni marittime di Cagliari e Olbia e delle rispettive articolazioni territoriali, nel quale saranno definite le attività concrete e le modalità di collaborazione tra le parti. Il Protocollo avrà durata triennale, rinnovabile previo accordo tra le parti. La deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale: eventuali interventi che richiederanno risorse finanziarie saranno oggetto di successivi specifici provvedimenti.