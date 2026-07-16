Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 19:44
Approvato Protocollo d’intesa con la Guardia costiera
Il Protocollo costituisce una cornice generale di cooperazione che sarà resa operativa attraverso uno specifico documento attuativo
Approvato Protocollo d’intesa con la Guardia costiera

CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato, su proposta della Presidente della Regione d’intesa con l’assessora della Difesa dell’Ambiente, lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, rafforzando la collaborazione istituzionale per la tutela del mare e della fascia costiera dell’Isola. L’intesa nasce dalla consapevolezza che il sistema costiero della Sardegna, con oltre 1.890 chilometri di coste distribuite lungo 72 comuni, rappresenta uno dei principali patrimoni ambientali, paesaggistici, sociali ed economici della Regione e richiede un’azione sempre più integrata tra le istituzioni chiamate a garantirne la salvaguardia e la valorizzazione.

«La Sardegna possiede uno dei patrimoni costieri più estesi e preziosi del Mediterraneo. La sua tutela richiede una collaborazione stabile tra tutte le istituzioni competenti. Con questo Protocollo rafforziamo il rapporto con la Guardia Costiera, una presenza fondamentale sul territorio, per sviluppare un’azione ancora più efficace nella difesa dell’ambiente marino e costiero, nella sicurezza delle attività che si svolgono in mare e nella valorizzazione sostenibile delle nostre coste» sottolinea l’assessora Rosanna Laconi.

L’accordo definisce un quadro organico di collaborazione che interesserà numerosi ambiti strategici: dalla tutela ambientale e del demanio marittimo alla protezione della fascia costiera, dalla sicurezza della navigazione e delle attività balneari e portuali alla pesca e all’acquacoltura, fino al monitoraggio delle aree marine protette, dei fenomeni erosivi, alla raccolta e condivisione dei dati, all’educazione ambientale e alla promozione della cultura del mare. Il Protocollo costituisce una cornice generale di cooperazione che sarà resa operativa attraverso uno specifico documento attuativo, elaborato con il coinvolgimento delle Direzioni marittime di Cagliari e Olbia e delle rispettive articolazioni territoriali, nel quale saranno definite le attività concrete e le modalità di collaborazione tra le parti. Il Protocollo avrà durata triennale, rinnovabile previo accordo tra le parti. La deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale: eventuali interventi che richiederanno risorse finanziarie saranno oggetto di successivi specifici provvedimenti.
17:30
«Posidonia: l’impianto inaugurato e dimenticato»
La denuncia arriva dall’ex sindaco Mario Conoci, alla guida dell’amministrazione comunale che ha preceduto quella dell’attuale sindaco Raimondo Cacciotto e che con l’allora assessore competente Andrea Montis aveva avviato il progetto e lo stesso impianto
18:17
Il progetto sulle spiagge nel centro storico
La Lega Alghero rilancia le spiagge sotto le mura: Pais e Carta: «Ricostruiamo un patrimonio perduto. La Sorbona è l’investimento più importante per il futuro di Alghero»
15/7/2026
Spiagge: Sardegna regina della classifica nazionale
Primato dell’Isola davanti a Toscana e Liguria. La Sardegna si conferma la protagonista assoluta della classifica con 20 spiagge nella Top 30: Cala Mariolu e Tuerredda rispettivamente al secondo e terzo posto, alle spalle della Sicilia con la spiaggia dei Conigli
7/7Boe, il Parco lancia Blue Discovery
1/7No Boe: verso la nascita del Comitato
22/6«Campi boe, progetto da azzerare»
18/6Boe: Lega e FI soddisfatti a metà
18/6Boe, sì alla balneazione: le nuove regole
17/6Spiagge italiane 2026: Alghero nel podio dei rincari
13/6Passerelle: dalla propaganda alla realtà
12/6La spiaggia di Bosa Marina accessibile e inclusiva
10/6Le scelte in Sardegna, non sulla Sardegna
6/6Arriva l’estate, ombrelloni sempre più cari
« indietro archivio coste »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)