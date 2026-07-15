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Sabato raccolta sangue ad Alghero
Dalle ore 8 alle ore 12, nei marciapiedi dei giardini Pubblici Manno, sarà presente l’Autoemoteca con l’equipe medica dell’AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue
Sabato raccolta sangue ad Alghero

ALGHERO - L’AVIS Comunale di Alghero organizza una raccolta di sangue sabato 18 luglio 2026. Dalle ore 8 alle ore 12, nei marciapiedi dei giardini Pubblici Manno, sarà presente l’Autoemoteca con l’equipe medica dell’AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue. Visto il momento particolare di emergenza sanitaria in atto e una sensibile riduzione delle donazioni, si invitano tutti i donatori a donare il sangue sia presso il mezzo mobile di raccolta o presso il centro trasfusionale della nostra città.
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