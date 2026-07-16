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S.A. 21:41
Fratelli d’Italia, Congresso provinciale a Sassari
Sabato 18 luglio via al Congresso provinciale di Fratelli d’Italia. Nel corso dell’assemblea gli iscritti saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente e il coordinamento provinciale
Fratelli d’Italia, Congresso provinciale a Sassari

SASSARI – Si terrà sabato 18 luglio, con inizio alle ore 10, presso l’Hotel Grazia Deledda di Sassari (viale Dante Alighieri, 47), il Congresso provinciale di Fratelli d’Italia. Nel corso dell’assemblea gli iscritti saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente e il coordinamento provinciale, rinnovando gli organismi dirigenti che avranno il compito di guidare l’azione politica di Fratelli d’Italia nella provincia di Sassari.

Nella foto: Mauro Rotelli, Commissario Provinciale Sassari
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