Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 15:31
L’algherese Manca campione mondiale di free boxe
In questa disciplina, che declina la boxe classica in una forma più libera introducendo colpi misti e aumentando notevolmente il livello di rischio, l’atleta algherese si riconferma sul tetto del mondo
L’algherese Manca campione mondiale di free boxe

ALGHERO - Marcello Manca si riconferma sul tetto del mondo, conquistando per la seconda volta il titolo iridato nella Free Boxe. In questa disciplina, che declina la boxe classica in una forma più libera introducendo colpi misti e aumentando notevolmente il livello di rischio, l’atleta ha mostrato ancora una volta il suo valore.

Per Manca, la Free Boxe rappresenta un’evoluzione naturale: una disciplina in cui ha saputo applicare la solida tecnica e le qualità apprese dal pugilato tradizionale, arricchendole con tecniche spettacolari e dinamiche come pugni saltati, girati, pugni a martello e gomitate, assaporando anche l’ebbrezza di combattere scalzo sul ring e, come avvenuto nel match combattuto di recente proprio ad Alghero, con guanti da quattro once.

Un successo ottenuto grazie alla sua determinazione e al lavoro del suo angolo, guidato dai maestri Maurizio Muretti e Raffaele Lai, sostenuto dal calore del Training Sparta e dall’affetto dei suoi concittadini e di tutta l’isola. L’atleta, figura chiave per la rinascita del movimento pugilistico ad Alghero e già insignito nel settembre 2024 dell’onorificenza al "Merito Sportivo" dal sindaco Raimondo Cacciotto, si conferma un motivo di grande orgoglio per la sua città e per tutto lo sport sardo. Presto l’atleta sarà a Roma, nella Capitale, per ricevere un importante riconoscimento sportivo alla carriera.
13/7La grande boxe al centro di Sassari
27/6«Una piazza al maestro dei campioni»
18/9La Boxe internazionale nel Memorial Demontis
10/9Torneo boxe in memoria di Antonio Demontis
24/6Manca campione mondiale di free boxe
23/423 aprile del 1965, Burruni sul tetto del mondo
19/4Andrea Aroni conquista il titolo italiano
18/4A Porto Torres in scena la grande boxe
20/12Il pugile algherese Manca a scuola
30/9Tore Burruni, la statua al Comune
« indietro archivio boxe »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)