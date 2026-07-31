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S.A. 8:16
Incendio nel carcere di Sassari, detenuto muore carbonizzato
Muore detenuto di 72 anni nel carcere di Bancali a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero. Feriti cinque poliziotti
Incendio nel carcere di Sassari, detenuto muore carbonizzato

SASSARI - Un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato questa notte nel carcere di Bancali, a Sassari, a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all’istituto. Cinque poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e carbonizzato. Sull’episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Sassari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.
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