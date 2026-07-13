Cor 11:19

«Alghero-Linate, manca il buonsenso»



Continuità territoriale Alghero-Linate, Marco Tedde (Forza Italia): «L’ennesimo fallimento annunciato della Giunta Todde che fa il paio col flop della rotta Cagliari-Alghero. Si continua a ignorare il mercato e si rischia un nuovo sfacelo»

ALGHERO -

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Lo dichiara il consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde, che esprime forte preoccupazione per una procedura che, a suo giudizio, ripropone gli stessi errori che hanno portato alla deserzione della precedente gara.

«La Regione ha aumentato la base d’asta di circa 2,5 milioni di euro, nonostante la durata del nuovo affidamento sia inferiore di sette mesi rispetto a quella originariamente prevista. Ma il problema non è soltanto economico. Ancora una volta si è deciso di ignorare completamente le dinamiche del mercato del trasporto aereo, mantenendo inalterate frequenze e capacità offerte, nonostante i bassi load factor registrati nel 2025 e nel 2026 abbiano dimostrato che la domanda non giustifica l’attuale configurazione del servizio».





«Era necessario – prosegue Tedde – un intervento di buon senso, con una rimodulazione delle frequenze e dei posti offerti, adeguandoli alla domanda reale. Una scelta che avrebbe potuto rendere la gara più attrattiva e consentire la partecipazione di più vettori, anche attraverso l’utilizzo di aeromobili di minore capacità, più coerenti con il mercato della rotta Alghero-Linate. Per l’esponente di Forza Italia il rischio di un nuovo insuccesso è concreto. Temiamo che ci si trovi di fronte a un altro fallimento annunciato. E, se la gara dovesse andare nuovamente deserta, la Regione sarebbe costretta a ricorrere alla procedura negoziata, con tutte le incognite e i rischi che ciò comporta per la continuità del servizio, per i passeggeri e per l’economia del nord Sardegna» .





«Ad oggi – conclude Tedde – non sembra emergere un particolare interesse da parte dei vettori nei confronti di un bando che appare scritto in maniera distratta e superficiale, senza una reale conoscenza delle esigenze delle compagnie aeree e delle dinamiche del mercato. A ciò occorre aggiungere che la nuova rotta interna Cagliari-Alghero si sta rivelando esattamente ciò che avevamo previsto: un clamoroso flop, costoso e privo di reali benefici per i cittadini sardi. Questo fallimento pesa direttamente sulle casse della Regione Sardegna, quindi sui contribuenti, senza produrre alcun apprezzabile miglioramento della mobilità interna. Il governo del Campo Largo continua a procedere per tentativi, senza programmazione e senza una visione strategica, mettendo a repentaglio un collegamento essenziale per Alghero e per l’intera Sardegna. I sardi meritano serietà, competenza e una politica dei trasporti costruita sui dati e non sull’improvvisazione».

«La pubblicazione del nuovo bando per la continuità territoriale sulla Alghero-Linate rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’approssimazione con cui la presidente Alessandra Todde, l’assessore Barbara Manca e il governo del Campo Largo stanno affrontando il tema dei trasporti in Sardegna. All’orizzonte si intravvede un nuovo, clamoroso fallimento»