Condividi | Red 11:08 Gli appuntamenti organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Villanova Monteleone e dalla Biblioteca comunale per promuovere la storia e la cultura del paese proseguono giovedì sera, nella Biblioteca comunale, dove verrà presentato il libro “Adesso, contami” Libri: Armando Maraucci a Villanova



VILLANOVA MONTELEONE - Gli appuntamenti organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Villanova Monteleone e dalla Biblioteca comunale per promuovere la storia e la cultura del paese proseguono giovedì 25 luglio, alle 19, nella Biblioteca comunale, dove verrà presentato l’ultimo libro dello scrittore Armando Maraucci “Adesso, contami”. L’autore ha già pubblicato diversi libri sulla storia del paese, fra i quali, “Nessuno è innocente” (che narra la vicenda delle streghe villanovesi perseguitate dall’Inquisizione), “Andando per ogni dove” (racconto di personaggi che hanno avuto a che fare con Villanova Monteleone) ed “Origine dei cognomi villanovesi”.



Da alcuni anni, l’autore cura una propria collana, detta “Nerovillanovese”, incentrata su fatti di sangue avvenuti in paese. Per questa collana, Meloni ha già dati alle stampe “Il Conto delle pernici” (storia di vendetta che coinvolse ai primi del Novecento Antonio Giovanni Meloni) ed “Il fiore che non ti ho dato” (racconto di una pacifica rivendicazione popolare sul macinato conclusasi con l’uccisione di un dimostrante, Giovanni Giuseppe Riu, nel 1944).



Adesso, contami narra di un fatto grave successo a Villanova Monteleone il 29 febbraio 1932, nelle vicinanze dell’attuale biblioteca comunale, con l’uccisione ad opera dell’ex esattore delle imposte Angelico Pais del podestà Spezziga ed il ferimento del segretario comunale Mameli. Il racconto si basa principalmente sugli atti processuali e d’archivio raccolti dall’autore ed offre uno spaccato interessante della Villanova Monteleone dell’epoca. Dopo il saluto del sindaco Quirico Meloni e dell’assessore comunale alla Cultura Giovanni Piras, Salvatore Meloni dialogherà con l’autore e con il pubblico. Commenti VILLANOVA MONTELEONE - Gli appuntamenti organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Villanova Monteleone e dalla Biblioteca comunale per promuovere la storia e la cultura del paese proseguono giovedì 25 luglio, alle 19, nella Biblioteca comunale, dove verrà presentato l’ultimo libro dello scrittore Armando Maraucci “Adesso, contami”. L’autore ha già pubblicato diversi libri sulla storia del paese, fra i quali, “Nessuno è innocente” (che narra la vicenda delle streghe villanovesi perseguitate dall’Inquisizione), “Andando per ogni dove” (racconto di personaggi che hanno avuto a che fare con Villanova Monteleone) ed “Origine dei cognomi villanovesi”.Da alcuni anni, l’autore cura una propria collana, detta “Nerovillanovese”, incentrata su fatti di sangue avvenuti in paese. Per questa collana, Meloni ha già dati alle stampe “Il Conto delle pernici” (storia di vendetta che coinvolse ai primi del Novecento Antonio Giovanni Meloni) ed “Il fiore che non ti ho dato” (racconto di una pacifica rivendicazione popolare sul macinato conclusasi con l’uccisione di un dimostrante, Giovanni Giuseppe Riu, nel 1944).Adesso, contami narra di un fatto grave successo a Villanova Monteleone il 29 febbraio 1932, nelle vicinanze dell’attuale biblioteca comunale, con l’uccisione ad opera dell’ex esattore delle imposte Angelico Pais del podestà Spezziga ed il ferimento del segretario comunale Mameli. Il racconto si basa principalmente sugli atti processuali e d’archivio raccolti dall’autore ed offre uno spaccato interessante della Villanova Monteleone dell’epoca. Dopo il saluto del sindaco Quirico Meloni e dell’assessore comunale alla Cultura Giovanni Piras, Salvatore Meloni dialogherà con l’autore e con il pubblico.