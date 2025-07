Cor 8:00 Mediterranea chiude alla libreria Cyrano Oggi, lunedì 14 alle 19 la presentazione dell’ultimo libro di Giampaolo Cassitta, La legge di donna Matilde, in presenza dell’autore, accompagnato da Elias Vacca



ALGHERO - Il festival Mediterranea. Culture. Scambi. Passaggi chiude l’edizione 2025 domani, lunedì 14 luglio, alla libreria Cyrano di Alghero. Alle 19 è prevista la presentazione dell’ultimo libro di Giampaolo Cassitta, La legge di donna Matilde, in presenza dell’autore, accompagnato da Elias Vacca. Il libro, pubblicato da Arkadia, è una storia d’altri tempi, carica di freschezza, in cui emergono caparbietà, furbizia, voglia di sorridere e ripartire. L’appuntamento, in partenariato con Genera, chiude la cinque giorni del Festival, arrivato alla quinta edizione, che ha portato ad Alghero sedici eventi, tredici autori per altrettanti libri, due concerti e una Summer School in collaborazione con la UCLA di Los Angeles.



La rassegna, organizzata da AES - Associazione Editori Sardi, dal 10 al 14 luglio si è distribuita, come d’abitudine, in diverse località di Alghero: l’ex Mercato civico per le prime due serate; quindi, il Nuraghe Palmavera, sabato 12, e Villa Mosca domenica 13. Mediterranea è organizzato con il sostegno di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Camera di commercio di Sassari attraverso il programma Salude&Trigu, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, con il patrocinio e in partenariato con l'Azienda Speciale Parco Naturale Regionale di Porto Conte e un ampio parterre di istituzioni e privati. Il festival proseguirà ad agosto e settembre con appuntamenti svolti anche in collaborazione con il Parco di Porto Conte, con una mostra tematica alla Torre Sulis, in programma a settembre come l’edizione annuale del Forum nazionale sull’editoria regionale.