Condividi | M.T. 14:38 La foto, frettolosamente rimossa dal profilo ufficiale della sezione locale del partito di Silvio Berlusconi, ritrae le macerie post terremoto della cittadina laziale per paragonarle alla città di Alghero. «Una vergogna» Paurosa gaffe: Alghero come Amatrice



ALGHERO - C'è la propaganda politica e il buon senso. In questo caso per soddisfare probabili esigenze di comunicazione i forzisti algheresi scivolano pesantemente e fanno una figura meschina. Paragonano, con tanto di foto che ritrae morte e distruzione, le presunte «macerie amministrative» ritrovate a Porta Terra, a quelle vere, reali e tragiche di Amatrice, la cittadina laziale pesantemente provata dal terremoto.



«Una vergogna» è l'accusa di molti. Tanto che la foto è stata frettolosamente cancellata dal web ed anche il post profondamente modificato per tentare una giustificazione credibile a tanta barbarie.



La metafora utilizzata «Alghero come Amatrice», infatti, oltre ad essere offensiva per un'intera popolazione che sulle macerie del terremoto ha dovuto ricostruirsi una vita reale, agli ex amministratori è risultata «alquanto fuori luogo anche sul versante più strettamente amministrativo». «Una mancanza di rispetto» hanno tuonato in molti sui social. La clamorosa retromarcia del social media manager di Forza Italia (non è chiaro se il controllo del canale sia da attribuire al portavoce Manconi) mette per un attimo tutti d'accordo. Commenti ALGHERO - C'è la propaganda politica e il buon senso. In questo caso per soddisfare probabili esigenze di comunicazione i forzisti algheresi scivolano pesantemente e fanno una figura meschina. Paragonano, con tanto di foto che ritrae morte e distruzione, le presunte «macerie amministrative» ritrovate a Porta Terra, a quelle vere, reali e tragiche di Amatrice, la cittadina laziale pesantemente provata dal terremoto.«Una vergogna» è l'accusa di molti. Tanto che la foto è stata frettolosamente cancellata dal web ed anche il post profondamente modificato per tentare una giustificazione credibile a tanta barbarie.La metafora utilizzata «Alghero come Amatrice», infatti, oltre ad essere offensiva per un'intera popolazione che sulle macerie del terremoto ha dovuto ricostruirsi una vita reale, agli ex amministratori è risultata «alquanto fuori luogo anche sul versante più strettamente amministrativo». «Una mancanza di rispetto» hanno tuonato in molti sui social. La clamorosa retromarcia del social media manager di Forza Italia (non è chiaro se il controllo del canale sia da attribuire al portavoce Manconi) mette per un attimo tutti d'accordo.