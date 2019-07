Condividi | M.P. 19:50 Si al Rendiconto di gestione dell´esercizio finanziario del 2018 in un rush finale e dopo tre richiami dell´assessorato agli Enti Locali. La manovra doveva essere approvata oltre un mese fa Porto Torres, Rendiconto: approvazione al fotofinish



PORTO TORRES – Si al Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario del 2018 in un rush finale e dopo tre richiami dell'assessorato agli Enti Locali. La manovra doveva essere approvata oltre un mese fa e con un ultimo termine fissato al 5 di agosto. Il documento approvato a maggioranza e con il voto contrario dell'opposizione rappresenta la fotografia delle azioni e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati con il bilancio di previsione.



Con il rendiconto è stata sancita l'attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e in generale l'adeguatezza del sistema contabile del Comune di Porto Torres. Per l'anno 2018 vi è un incremento dell'avanzo di amministrazione da 23 milioni e 652 mila euro a 28 milioni 143 mila, in particolare con un valore positivo di 127 mila nella parte destinata agli investimenti. «La gestione finanziaria del nostro ente risulta solida – ha detto il sindaco Sean Wheeler – è chiara ed è ben controllata. Ora ci impegneremo a utilizzare l'avanzo di amministrazione; si tratta di un piccolo tesoro e abbiamo già individuato molte azioni da compiere nell'immediato futuro».



Durante il consiglio comunale il sindaco ha voluto anche rispondere alle segnalazioni e raccontare quanto fatto negli ultimi anni su alcuni importanti temi. «Le accuse e recriminazioni sul nostro presunto disinteresse le rispedisco al mittente – commenta il primo cittadino – a chi mi chiede dello sviluppo industriale ricordo che la nostra zona è un'Area di crisi complessa. Il Comune è sicuramente un importante attore, ma non è quello principale. Sono stato presente sia in Regione sia a Roma per seguire tutte le fasi del progetto di riconversione del ministero dello Sviluppo economico: grazie all'interessamento della nostra amministrazione il finanziamento per l'area di Porto Torres è stato aumentato sino a 20 milioni».



«Per quanto riguarda il porto mi sono adoperato per sbloccare il finanziamento del travel lift. Devo rinfrescare la memoria e dire che il progetto era quasi congelato, ma con pazienza ho interloquito con tutti i soggetti interessati e finalmente si sta procedendo. Cambiando argomento, è un paradosso che chi mi chiede i parcheggi a pagamento sul nostro litorale per incamerare risorse e dare maggiori servizi sia la stessa persona che invece si lamenta del contributo di sbarco all'Asinara. Per l'isola, grazie al contributo, l'amministrazione ha potuto partecipare ad iniziative di marketing turistico e iniziare un percorso di rilancio dell'isola parco. È opportuno anche ricordare che siamo in dirittura d'arrivo per approvare il piano particolareggiato con il quale potranno in futuro essere messi a bando gli immobili. E poi ancora grazie al mio forte interessamento la scorsa giunta Regionale, anche se con molto ritardo, ha reperito finanziamenti per la strada cementata e la bonifica dell'amianto. Non da ultimo la visita del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ci ha garantito un tavolo interministeriale per sbloccare l'uso i bene patrimoniali ancora in capo al ministero della Giustizia».



