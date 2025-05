Cor 10:15 Finance day: la finanza alternativa strumento efficace La Camera di Commercio di Sassari che ha voluto, all’interno del Finance day, l´evento "Dentro la Finanza d’impresa", ha dedicato agli strumenti finanziari innovativi e alle opportunità di crescita, uno spazio di approfondimento a beneficio delle imprese del territorio e dei soggetti che a diverso titolo svolgono un ruolo centrale nell´ambito economico



SASSARI - E' stato un Finance day dinamico, ricco di spunti e contenuti. E visti i ritmi e gli argomenti approfonditi in una giornata intensa, non sarebbe potuto essere altrimenti. Quando si parla di finanza, d’altro canto, c'è il rischio di interpretare lo scenario in termini troppo tecnici e lontani dalla comprensione della platea. Nel Finance day l'obiettivo è stato colto in pieno: far conoscere in maniera semplice, pratica e non banale, il mondo della finanza. Merito di tutti i relatori i cui interventi sono stati interessanti, puntuali ed efficaci.



La Camera di Commercio di Sassari che ha voluto, all’interno del Finance day, l'evento "Dentro la Finanza d’impresa", ha dedicato agli strumenti finanziari innovativi e alle opportunità di crescita, uno spazio di approfondimento a beneficio delle imprese del territorio e dei soggetti che a diverso titolo svolgono un ruolo centrale nell'ambito economico. E se gli imprenditori di domani sono i giovani di oggi, con questa prospettiva anche "Io penso positivo" che ha visto protagonisti, attenti e coinvolti, i ragazzi delle scuole superiori, ha colto in pieno il risultato atteso.



«Questo settore continua a generare vantaggi tangibili per le imprese soprattutto nei tempi e a volte anche nei costi di accesso al capitale, in una fase che continua ad essere delicata per l’economia- ha detto il presidente di Unioncamere nazionale, Andrea Prete- occorre perciò continuare a sostenere la crescita della cultura finanziaria partendo dai giovani, come con il progetto Io penso positivo – educare alla finanza. E serve promuovere tra le Pmi la finanza innovativa, attraendo più operatori specializzati che possano catalizzare l’offerta di capitale per le imprese stimolandola domanda da parte degli imprenditori.»



In un contesto economico in rapida evoluzione, la possibilità di accedere a strumenti finanziari adeguati e di abbracciare l'innovazione rappresenta un fattore determinante per il successo e la sostenibilità delle imprese, in particolare per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e le startup. "Dentro la Finanza d’impresa" ha offerto una panoramica chiara e concreta sulle diverse opzioni disponibili, dalle forme di finanza alternativa ai canali di finanziamento agevolato, con un focus specifico sulle esigenze del sistema aziendale della Sardegna. Di particolare interesse focus specifico su HUB4FIN, iniziativa strategica finanziata nell'ambito del PNRR, che vede la Camera di Commercio di Sassari svolgere un ruolo propulsivo fondamentale in collaborazione con gli enti camerali e le università della Sardegna insieme al Banco di Sardegna. Un percorso che ha concluso la prima fase e che si proietta verso la seconda che sarà caratterizzata dalla realizzazione pratica dei progetti proposti dalle aziende con il supporto di coach e mentor.



«Dalle piattaforme di crowdfunding ai minibond, dal venture capital al private equity, si apre un ventaglio di opportunità. Questa conoscenza consente alle imprese di diversificare le fonti di finanziamento. E riuscire a finanziare progetti innovativi o fasi di crescita rapida che potrebbero non trovare supporto nei canali tradizionali del credito - è intervenuto il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti- Permette di accedere a capitali con modalità e tempi diversi, spesso più flessibili. Comprendere questi strumenti è una leva per fare scelte finanziarie più consapevoli e adeguate alle proprie necessità. Questo momento sarà determinante per la riuscita di Hub4Fin e dare concretezza ai progetti imprenditoriali.»