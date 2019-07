Condividi | Red 22:39 Premiati a Torre Grande i vincitori della seconda edizione regionale della rassegna gastronomica promossa dall’Unione delle Camere di commercio della Sardegna e dalla Camera di commercio di Oristano, con la collaborazione delle Camere di commercio di Cagliari, Nuoro e Sassari, delle Associazioni di rappresentanza delle imprese e dei consumatori e col sostegno della Fondazione di Sardegna Le isole del gusto: ecco i vincitori



ORISTANO - Premiati a Torre Grande i vincitori della seconda edizione regionale de “Le Isole del Gusto”, la rassegna gastronomica promossa dall’Unione delle Camere di commercio della Sardegna e dalla Camera di commercio di Oristano, con la collaborazione delle Camere di commercio di Cagliari, Nuoro e Sassari, delle Associazioni di rappresentanza delle imprese e dei consumatori e col sostegno della Fondazione di Sardegna. Quaranta i ristoranti, le trattorie, le locande e gli agriturismo che dal 4 maggio al 23 giugno hanno proposto un apposito menù a prezzo fisso, compreso in una delle cinque categorie previste dalla rassegna: nove esercizi hanno offerto un menù caratterizzato dalla bottarga di Cabras e dalla Vernaccia; dodici dalle produzioni ittiche; undici dalle paste tipiche e dai prodotti della panetteria; due dagli ortaggi e dalla frutta; sei hanno offerto un menù caratterizzato dalle carni e dalle loro lavorazioni. A valutare le loro proposte una giuria composta da Gilberto Arru, Tommaso Sussarello e Roberto Dessanti ed un'altra “popolare”, composta dai clienti, che al termine del pasto hanno potuto esprimere una loro valutazione.



Grazie alla collaborazione con l'Amministrazione comunale di Cabras, l'Hotel ristorante Mannu da Rita e Giancarlo di Bosa, classificatosi al primo posto nella sezione della rassegna dedicata alla bottarga di Cabras ed alla Vernaccia, ha potuto disporre gratuitamente di uno spazio alla Sagra della bottarga, che proprio l'Amministrazione comunale ha organizzato nel fine settimana. Nel corso della cerimonia di premiazione della rassegna, il presidente della Camera di commercio di Oristano e presidente di Unioncamere regionale Nando Faedda ha annunciato la volontà di riproporre la manifestazione e di assicurare alle aziende un importante strumento di promozione. Sono intervenuti alla cerimonia anche il segretario generale della Camera di commercio di Oristano e Cagliari Enrico Massidda, l'assessore al turismo del Comune di Oristano Stefania Zedda ed il sindaco di Cabras Andrea Abis.



Questi i premiati.

Categoria Agriturismo: primo premio giuria, Agriturismo Il Giglio, Massama; Premio clienti, Agriturismo Il Giglio, Massama.

Categoria Bottarga di Cabras e Vernaccia di Oristano: Primo premio giuria, Hotel ristorante Mannu da Rita e Giancarlo, Bosa; Secondo premio giuria, Ristorante Meridiana, Cuglieri; Premio clienti, Blao, Oristano.

Categoria Carni e loro lavorazioni: Primo premio giuria, Ristorante Craf Da Banana, Oristano; Secondo premio giuria, La Brace, Oristano; Premio clienti, La Brace, Oristano.

Categoria Produzioni ittiche: Primo premio giuria, Ristorante Da Lucio, Marceddì; Secondo premio giuria, Ristorante Il Caminetto, Cabras; Premio clienti, Locanda del Gallo Bianco, Arborea.

Categoria Ortaggi e frutta: Primo premio giuria, Hub ristorante, Macomer; Premio clienti, Hub ristorante, Macomer.

Categoria Paste tipiche e prodotti della panetteria: Primo premio giuria, Chiaroscuro, Cagliari; Secondo premio giuria, Ristorante La Saletta, Alghero; Premio clienti, Orlando Ristorante hotel Experience, Villagrande Strisaili.

