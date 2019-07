Condividi | Red 20:08 Venerdì sera, ad Alghero, prenderà il via la rassegna letteraria, con la direzione artistica di Neria De Giovanni ed il patrocinio dell´Assessorato comunale alla Cultura e turismo. Ospite della serata, aperta dal musicista Mauro Uselli, l´archivista e scrittrice Alessandra Derriu Villa Edera: si alza il sipario su Letture d´estate



ALGHERO - Venerdì 2 agosto, alle 19.30, nel parco di Villa Edera, in Via Biasi 21 ad Alghero, prenderà il via la rassegna “Letture d’estate a Villa Edera”, con la direzione artistica di Neria De Giovanni ed il patrocinio dell'Assessorato comunale alla Cultura e turismo. Sarà Mauro Uselli, con il suo magico flauto traverso, ad aprire la serata e la Rassegna.



L’archivista Alessandra Derriu, autrice del fortunato libro “Maura l’indovina di Orotelli” (Nemapress 2018) dialogherà con Neria De Giovanni sui suoi ultimi libri “Sas paraulas. Le parole magiche, credenze e superstizioni in Sardegna” ed “Angeli e spiriti maligni in Sardegna” (Nemapress 2019), scritti con Marcello Stanzione, angelologo di fama internazionale. Il volume illustra riti antichi, superstizioni e credenze ancora attive in Sardegna, come per esempio la medicina dell'occhio per scampare alle fatture o la recita delle parole magiche in ogni frangente della vita.



Sono presenti nei volumi numerosi esempi letterari tratti dalle opere di Grazia Deledda e di Salvatore Cambosu. Interessante l’attenzione alle figure magiche femminili. Prefazioni a firma di Derriu e del biografo della beata Edvige Carboni Ernesto Madau. La serata si concluderà, come sempre, con un brindisi offerto da Ivan Perella, direttore del B&b Villa Edera.



Tutti i venerdì d’agosto, la struttura ospiterà scrittori e poeti che dialogheranno sulle loro opere. Riunioni di alta cultura dove l’amicizia ed il piacere dell’incontro saranno al centro di appuntamenti che si ripetono negli anni, come l’ottava edizione della “ Notte coi poeti” del 10 agosto che, quest’anno, sarà anche dedicata ai cinquant’anni dalla spedizione sulla luna.



