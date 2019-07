Condividi | Red 9:19 Fine settimana intenso con “Ai margini della notte. Libri e autori in città”, rassegna di appuntamenti letterari organizzati dalla Libreria Il Labirinto Mondadori. Venerdì sera, nella Sala Mosaico, a Lo Quarter, il giornalista Fabio Isman, autore di diversi libri su arte, archeologia e storia ed autore de “L’Italia dell’arte venduta” Alghero: ancora incontri con l´autore



ALGHERO - Fine settimana intenso con “Ai margini della notte. Libri e autori in città” ad Alghero, rassegna di appuntamenti letterari organizzati dalla Libreria Il Labirinto Mondadori. Si inizierà venerdì 2 agosto, alle 19, nella Sala Mosaico, nel Museo archeologico di Alghero, in Via Carlo Alberto, il protagonista sarà il giornalista Fabio Isman. Autore di diversi libri su arte, archeologia e storia ed autore del libro “L’Italia dell’arte venduta” (Il Mulino, 2019), Isman interverrà con l’archeologo Pietro Alfonso nel ciclo di conferenze del Museo Archeologico “Alghero per l’archeologia: i beni culturali e la loro salvaguardia nel nostro paese”.



