Condividi | S.O. 10:30 Riformatori Sardi pronti a tutto per la Sassari-Alghero, Bamonti: «Non vorremmo, come accaduto in passato, che per procedere nell´iter fosse necessario un vero e deciso presidio come fece il nostro coordinatore regionale Pietro Fois» «Pronti a presidiare la 4 Corsie»



«Una volta che i fondi sono stati messi in sicurezza, come divulgato dal Governo Nazionale, adesso occorre imprimere un'accelerata affinchè l'opera, attesa da oltre 20 anni, venga portata a compimento» sottolinea con forza Alberto Bamonti all'indomani della Commenti ALGHERO - «Non vorremmo, come accaduto in passato, che per procedere nell'iter fosse necessario un vero e deciso presidio come fece il nostro coordinatore regionale Pietro Fois». Rompe gli indugi anche il Centrodestra locale e sulla beffa della Sassari-Alghero a 4 corsie, diventata improvvisamente per volere della commissionecon sole 2 corsie prende posizione in netta controtendenza rispetto al recente passato.Il Consigliere comunale ex Udc Alberto Bamonti, oggi coordinatore ad Alghero dei Riformatori Sardi, pronto alla mobilitazione generale. «Siamo totalmente d'accordo col nostro assessore regionale ai Trasporti Roberto Frongia - precisa - la strada Alghero-Sassari deve essere tutta a quattro corsie. Non è una richiesta di parte, la nostra, ma l'unica soluzione possibile rispetto ai termini di sicurezza emersi da studi e analisi come riporta pure l'assessorato regionale».«Una volta che i fondi sono stati messi in sicurezza, come divulgato dal Governo Nazionale, adesso occorre imprimere un'accelerata affinchè l'opera, attesa da oltre 20 anni, venga portata a compimento» sottolinea con forza Alberto Bamonti all'indomani della nota della Regione Sardegna inoltrata al Ministero , attraverso cui si evidenzia la necessità di dare corso al progetto già approvato dalla Regione e da tutti gli altri soggetti interessati.