Coldiretti Sardegna: blitz ad Argea

CAGLIARI - Domani, giovedì 1 agosto, gli agricoltori tornano in piazza.Un’azione dimostrativa di mille agricoltori ed allevatori per denunciare «una macchina burocratica lentissima, che ha tempi biblici lontani da quelli delle imprese».



«Sarà un’azione dimostrativa – spiega il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu - un preavviso con mille imprenditori in arrivo da tutta la Sardegna. Non vorremmo fosse la prima di una lunga serie. La burocrazia è nemica dell’agricoltura, viviamo casi eclatanti, paradossi incredibili, al limite del ridicolo che soffocano famiglie, progetti, idee, posti di lavoro».



Per esempio, «la siccità del 2017 è stata liquidata in tempi rapidi (quindi si può fare!) solo ai pastori, tutti gli altri comparti sono ancora in attesa». Ci sono poi le diverse misure del Psr, con milioni di euro bloccati. L'appuntamento «è in Piazza del Carmine da dove alle 10.30 ci si sposterà verso via Caprera dove c'è la sede di Argea, simbolo della burocrazia», concludono gli organizzatori della manifestazione.