Per Sant Joan le Vele del Verdi

ALGHERO - L'Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi si è fatto promotore di un progetto culturale che mette insieme La Lega Navale Italiana – Seccìo de l’Alguer, nel cinquantenario della sua fondazione, la Banda Musicale Antonio Dalerci, la Pro Loco di Alghero e un inedito gruppo musicale ideato dal Maestro Raimondo Dore per la Festa della Musica 2025, nell'ambito delle celebrazioni dei Focs de Sant Joan.



Saranno formati otto equipaggi dai componenti della banda musicale che su altrettante barche di vela latina, messe a disposizione dai soci della Lega Navale, all’imbrunire, faranno vela verso il porto. La festa inizia già tra le onde del mare che cullano le imbarcazioni illuminate dal luccichio delle acque e ai riflessi del tramonto, accolgono e portano a riva i suoni della musica, le vibrazioni della festa, la gioia del suonare insieme e la solidarietà delle note.



Musicisti e strumenti alle 20.00 approderanno allo sbarco tender della banchina Dogana, sempre suonando, per trasformarsi in un colorato e musicale corteo che arriverà sino al palco di San Giovanni, messo a disposizione dalla Pro Loco di Alghero. Qui la Banda Musicale alle 21.30, passerà il timone al Maestro Raimondo Dore che con Sergio Intelisano alla batteria, Gianluca Porcu al basso, Antonio Fortunato alla chitarra, Giuseppe Bussu al sax tenore, Emanuele De Palmas al sax baritono e Berny Spano voce porterà avanti la festa con musiche dei maestri del soul.



Nella foto: la presidente dell'Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi, Giusy Piccone, col direttore della Banda Musicale Antonio Dalerci Alghero, Antonio Garofalo