S.A. 14:54 Focs de Sant Joan: 3 giorni di festa ad Alghero Al via sabato 21 Giugno, la tre giorni di festeggiamenti con un programma ricco di iniziative che unisce cultura, musica e la magia del rito del comparatico al tramonto, dove comari e compari, rigorosamente vestiti di bianco, salteranno il fuoco sulla spiaggia di San Giovanni, Lido di Alghero, nella serata del 23 Giugno



ALGHERO - Alghero città dell’Amicizia e della Fratellanza si prepara a vivere a pieno i tradizionali Focs de Sant Joan. Al via sabato 21 Giugno, la tre giorni di festeggiamenti con un programma ricco di iniziative che unisce cultura, musica e la magia del rito del comparatico al tramonto, dove comari e compari, rigorosamente vestiti di bianco, salteranno il fuoco sulla spiaggia di San Giovanni, Lido di Alghero, nella serata del 23 Giugno. I Focs di Alghero sono organizzati dalla Pro Loco Alghero Riviera del Corallo con il contributo di Comune di Alghero, Alghero Turismo, Regione Autonoma della Sardegna, Salude&Trigu, Fondazione di Sardegna. Un evento popolare che è diventato un appuntamento irrinunciabile per dare il benvenuto all’estate con i migliori auspici. Un evento festivo che accomuna i paesi del Mediterraneo, legati dalla Flama del Canigò che giungerà ad Alghero la mattina del 23 giugno, consegnata da una delegazione dell’Omnium Cultural de Catalunya all’Omnium Cultural de l’Alguer. La Flama accenderà i Focs de Sant Joan nella serata del salto del fuoco. Alla direzione artistica è stata confermata Chiara Murru, che da oltre 10 anni coordina e rinnova la tradizione.



All’artista e regista algherese il compito di legare insieme gli eventi che creano un caleidoscopio di momenti particolarmente intensi, che coinvolgono artisti, associazioni e realtà locali e ospiti. In occasione dei Focs de Sant Joan, infatti, ritornato ad Alghero, dopo 25 anni, i Castells, ovvero le torri umane catalane. La Colla Castellera “Los Mataresos de l’Alguer” si esibirà con i Castellers de Sants (Barcellona) e insieme saranno protagonisti di diversi momenti nelle tre giornate. Lunedì 23 GIUGNO alle 17:30 la Cercavila, la sfilata dei Castellers con galles e tamburi che giungeranno fino alla Banchina Dogana dove alle 18:30 è previsto il ritrovo dei candidati e delle candidate in uno dei momenti che precede il salto del fuoco. Alle 19:00 è prevista la partenza della processione di Sant Joan, scortata da cavalieri ed amazzoni, con la Flama del Canigò e l’accompagnamento della Banda Musicale Dalerci fino a San Giovanni dove alle 19:30 è previsto l’inizio delle celebrazioni dei Focs de SantJoan. Ad aumentare il pathos della serata sarà il Live set di Francesco Medda Arrogalla, un artista sonoro sardo che affascinerà con la sua creativa e sofisticata sonorità. Parteciperanno alle celebrazioni il Coro Polifonico Matilde Salvador, il Coro “a cuncurdu” di Santu Lussurgiu, il coreografo Antonio Bissiri e l’artista di fuoco Chandy De Falco.



La narrazione in italiano è condotta da Maurizio Pulina, quella in catalano di Alghero da Carla Valentino. A Pino Lignuso è affidata la conduzione tecnica. Sarà l’Istituto Artistico Musicale “G.Verdi” di Alghero ad aprire l’intensa tre giorni, il 21 Giugno, con “Le Vele per il Verdi”, nell’ambito della Festa della Musica, organizzata insieme alla Lega Navale Italiana – Seccìo de l’Alguer, la Banda Musicale Antonio Dalerci, la Pro Loco di Alghero e un inedito gruppo musicale ideato dal Maestro Raimondo Dore che prima via mare e poi sulla spiaggia di San Giovanni, con diversi musicisti, invaderà con la sua musica. La serata si chiuderà con un Dj Set. Un altro momento atteso è quello con la seconda edizione del “Palio di Sant Joan”, domenica 22 giugno. Le vele latine algheresi abbinate a quartieri e borgate cittadine, isseranno vele e stendardi e gareggeranno nello specchio acque della rada di Alghero per aggiudicarsi la vittoria. Un momento di forte appartenenza ma anche di condivisione. Dopo le premiazioni del palio, la serata si chiuderà con il concerto de la Chitarreria, sempre sul palco dei Focs di Sant Joan.