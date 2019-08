Condividi | Red 11:02 Domani sera, i bambini che hanno partecipato al centro estivo presenteranno ai loro genitori le attività protagoniste della programmazione di BollaBalena: musica, yoga, attività motorie, coreografie e laboratori Festa di Mezza estate in Merenderia



ALGHERO – Domani, venerdì 2 agosto, alle 19.30, negli spazi della Merenderia, ad Alghero, BollaBalena darà vita ad uno spettacolo dal titolo “Festa di Mezza estate”. I bambini che hanno partecipato al centro estivo presenteranno ai loro genitori le attività protagoniste della programmazione di BollaBalena: musica, yoga, attività motorie, coreografie e laboratori.



Attraverso il filo conduttore del carnevale estivo, sul quale si è basata la programmazione 2019, i bambini hanno imparato a creare piccoli oggetti e scenografie utili allo spettacolo. Con lo yoga hanno scoperto che ci si può rilassare e trarre benefici sulla gestione delle proprie emozioni.



