S.A. 18:22 Sistema integrato 0-6: nuovi incontri a Sassari



SASSARI - Le bambine e i bambini hanno diritto al riconoscimento della loro centralità e delle loro competenze nel percorso di sviluppo e crescita. E questo deve avvenire all’interno di una cornice educativa comune, basata su ambienti stimolanti e gradevoli e sulla professionalità di chi li guida in questo processo. Le diverse iniziative organizzate dal Coordinamento Pedagogico Territoriale del Sistema Integrato 0-6 di Sassari, rivolte a genitori ed educatori, hanno proprio questo obiettivo. Nei giorni scorsi si è tenuto il secondo incontro del primo percorso formativo “Contesti educativi: osservazioni e progettazione per una strumentazione funzionale al fare dei bambini e delle bambine e al fare dell’adulto”, rivolto agli educatori dei Servizi 0-3 e insegnanti delle scuole dell’infanzia del territorio. Il percorso è curato dall’ente di formazione Zeroseiup e il coordinamento tecnico scientifico è affidato alla dottoressa Nice Terzi.



«La formazione di educatori e insegnanti assume un ruolo cruciale per la costruzione del sistema e per la condivisione dei significati insiti nelle idee, nelle teorie e nelle pratiche di lavoro relativi ai contenuti educativi nella fascia 0-6» spiegano le funzionarie del Settore Politiche Educative.

Fino a maggio sono in programma una serie di incontri, in presenza e online, e laboratori di approfondimento che svilupperanno aspetti specifici del lavoro educativo. Gli incontri si terranno all’interno di scuole dell’infanzia statali e paritarie e Servizi 0-3 comunali e privati. Tra i temi che saranno affrontati, “Il valore e la funzione del gioco: spazi, tempi e materiali” a cura di Nice Terzi e Paola Cuscino; “Gioco e apprendimento: opportunità e spunti” a cura di Rosanna Zerbato;



“Ripensare e progettare cura, rituali e quotidianità” a cura di Marco Fibrosi e Maria Pia Rosso. Ad aprile sono inoltre in programma i laboratori su “L’osservazione e l’ascolto: per orientare l’educatore/l’insegnante, per modulare l’intervento, per accompagnare i bambini nelle loro esperienze, e sostenerli nell’acquisizione di nuove abilità e competenze” a cura di Valeria Vismara e “Spazi, tempi e materiali in ottica di innovazione e continuità nel sistema integrato zero sei” a cura di Marta Ravasi. Proseguono intanto gli incontri a tema e laboratori rivolti ai genitori con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità del ruolo genitoriale.