4,5 milioni per rete servizi educativi

CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta degli assessori della Pubblica Istruzione, Ilaria Portas, e della Sanità e Assistenza sociale, Armando Bartolazzi, ha approvato i criteri di riparto della quota relativa all’annualità 2025 del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Con il decreto n. 7 del 17 gennaio 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha assegnato alla Regione Sardegna 4 milioni 580 mila euro. Lo stanziamento è destinato al consolidamento della rete dei servizi educativi, alla stabilizzazione delle sezioni primavera (ovvero i servizi educativi che accolgono bambine e bambini tra 24 e 36 mesi di età, favorendo la continuità del percorso educativo avviato all’asilo nido e destinato a proseguire nella scuola dell’infanzia), alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici, al sostegno del personale educativo e docente e alla formazione continua, nonché alla promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.



«La fascia di età da 0 a 6 anni è spesso la più vulnerabile e problematica – spiega l’assessora Portas – ed è quella che richiede sicuramente maggiore impegno sociale da parte delle istituzioni. Si tratta infatti di un momento importantissimo per la formazione e la crescita dei bambini. Inoltre, nel periodo iniziale della vita dei loro figli, le stesse famiglie hanno necessità di un forte sostegno. La Regione è aperta al confronto per lavorare con le associazioni della scuola. Questa è la direzione: insieme si può costruire la strada per raggiungere importanti obiettivi». Il sistema di riparto del finanziamento è stato deciso di concerto con l’ANCI regionale. La delibera stanzia 2 milioni per i lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Arzachena, 795.300 euro per il finanziamento delle spese di gestione dei nidi e micronidi, sia pubblici che privati in convenzione con i Comuni, 1.785.172,11 euro per la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.