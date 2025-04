S.A. 21:31 A Sassari laboratori pasquali per giovani lettori Per il periodo di Pasqua sono previsti tre pomeriggi all´insegna della lettura, della creatività e del divertimento, per bambini dai 6 ai 10 anni. Il calendario



CULTURA - Proseguono a Sassari le attività nelle biblioteche comunali rivolte a bambine e bambini, pensate per avvicinare i giovanissimi alla lettura e abituarli a vivere la biblioteca come luogo di incontro e socializzazione. Per il periodo di Pasqua sono previsti tre pomeriggi all'insegna della lettura, della creatività e del divertimento, per bambini dai 6 ai 10 anni. Gli appuntamenti, con inizio alle 16.45, si terranno martedì 15 aprile nella biblioteca comunale di piazza Tola, mercoledì 16 aprile in quella di Li Punti in via Vittorino Era e giovedì 17 aprile nella biblioteca di Caniga in via Padre Luca.

Dopo la lettura di una storia, i bambini potranno realizzare con le loro mani creazioni pasquali ispirate al racconto letto insieme.