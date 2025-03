S.A. 21:33 Emozioni e figli: incontri con le famiglie a Sassari La formatrice, psicomotricista e counselor Silvia Iaccarino accompagnerà i genitori nell´esplorare il modo in cui le emozioni influenzano il comportamento, le relazioni e l´apprendimento di bambini e bambine. Appuntamento venerdì 28 marzo



SASSARI - Venerdì 28 marzo, dalle 14.30 alle 16.30 nella Sala Langiu del Comando della Polizia locale, nuovo appuntamento per i genitori di bambine e bambini in età 0-6 anni, questa volta incentrato sulle emozioni. L'educazione di bambine, bambini, ragazze e ragazzi è chiamata sempre di più a confrontarsi con il delicato tema delle emozioni. Diventa, quindi, cruciale dedicare un'attenzione all'espressione e all'ascolto delle emozioni dei propri figli, fin dai primissimi anni di vita. La formatrice, psicomotricista e counselor Silvia Iaccarino accompagnerà i genitori nell'esplorare il modo in cui le emozioni influenzano il comportamento, le relazioni e l'apprendimento di bambini e bambine.



Attraverso l'esempio di strumenti pratici, utili a sostenere il riconoscimento, l'espressione e la regolazione delle emozioni, i genitori saranno introdotti alle nozioni chiave della costruzione della competenza emotiva dei propri figli. L'evento è offerto dalle Ditte Nasce un Sorriso e Sirio che gestiscono in appalto i Nidi d'infanzia comunali di via De Carolis e di via Onida e che in collaborazione con il Centro di Documentazione Educativa (CDE) del Comune di Sassari offrono occasioni di formazione alle famiglie del territorio con figlie/i in età 0-6 anni.