Alghero: open day al micronido

ALGHERO - Il 25 e il 26 febbraio si terrà un open day al Nido d’Infanzia Comunale e al Micronido di Alghero per visitare gli spazi e conoscere il personale. Martedì 25 febbraio le visite si svolgeranno al Micronido di via Malta alle ore 16.30. Mercoledì 26 febbraio sarà la volta del Nido di via Giovanni XXIII, primo turno ore 16.30, secondo turno ore 17.15. Per aderire all'open day è obbligatoria la prenotazione scrivendo all'indirizzo mail: nidicomunalialghero@progettodonnapiu.com. Il servizio è destinato ai bambini dai tre mesi ai tre anni.



Nella foto: l'inaugurazione del Micronido alla Pietraia di Alghero