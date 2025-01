S.A. 14:05 Nido comunale: via a nuove regole

Ecco cosa cambia ad Alghero Prima il mantenimento dei requisiti della famiglia doveva essere obbligatorio per i tre anni, ora quei requisiti devono essere posseduti dalla famiglia all’inizio del percorso, sulla base del principio della continuità educativa in cui hanno priorità gli utenti frequentanti l´annualità precedente



ALGHERO - Ad Alghero più continuità nel precorso educativo nell’asilo d’infanzia e micro nido comunali. Modificati i requisiti dell’art 11 del regolamento che prevede ora la priorità nelle graduatorie per chi ha già iniziato il percorso educativo all’interno del nido comunale. Cambiano le modalità dunque: mentre prima il mantenimento dei requisiti della famiglia doveva essere obbligatorio per i tre anni, ora quei requisiti devono essere posseduti dalla famiglia all’inizio del percorso, sulla base del principio della continuità educativa in cui hanno priorità gli utenti frequentanti l'annualità precedente.



«Questo perché – spiega l’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris - è opportuno che i bambini debbano avere priorità e centralità nelle scelte. Si tratta di un principio noto da tutte le funzioni educative e pedagogiche che intendiamo applicare implementando appositamente il regolamento». Il Nido di Via Giovanni XXIII ha una capienza di 78 posti, mentre il micro nido della Pietraia conta su 19 posti. Un numero importante di bambini accolti, alle cui famiglie viene rivolto il miglioramento sostanziale del percorso educativo». L’Assessora Salaris ringrazia «gli uffici per i lavoro svolto per la modifica regolamentare che va – aggiunge – nella direzione di una sempre maggiore attenzione nei confronti delle famiglie». La modifica è stata deliberata dal Consiglio Comunale nella seduta di martedì scorso con 19 voti favorevoli e 4 astensioni.