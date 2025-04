Cor 16:04 Asilo nido, proroga iscrizioni ad Alghero I servizi sono rivolti ai bambini compresi nella fascia d´età 3 mesi/3 anni. Per l’iscrizione al nido uno dei genitori deve presentare, per via telematica, apposita domanda



ALGHERO - Prorogata al giorno 24 aprile 2025 la data di presentazione delle domande per le iscrizioni al Nido d’infanzia comunale a. e. 2025/2026. I servizi sono rivolti ai bambini compresi nella fascia d'età 3 mesi/3 anni. Per l’iscrizione al nido uno dei genitori deve presentare, per via telematica, apposita domanda. Per accedere alla domanda l’utente dovrà collegarsi allo sportello polifunzionale del Comune di Alghero: Nel portale e nella sezione specifica troverà il modulo d’iscrizione da compilare on-line. Per accedere alla domanda è obbligatorio autenticarsi con SPID o con Carta C I E, oppure CNS. La domanda dovrà essere regolarmente compilata, così da permettere al programma l’invio nel protocollo generale del Comune. Nel caso la domanda risulti incompleta il programma non procede.