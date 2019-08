Condividi | V.D. 13:01 Il festival sulcitano delle birre artigianali spegne le sue prime 10 candeline tra eccellenze brassicole, concerti e street food. Ecco l´intero programma del weekend Is Maistus: 10° Craft Beer Festival



CAGLIARI - Nel Sulcis il mese di agosto inizia con fiumi di birra artigianale. Venerdì 2 e Sabato 3 Agosto nel meraviglioso Borgo Medievale di Tratalias va in scena la decima edizione di Is Maistus Craft Beer Festival. La storica manifestazione brassicola finalmente spegne le dieci candeline dopo che l’evento previsto per lo scorso maggio era stato considerevolmente rivisto a causa delle avverse condizioni meteo. Progetto vincente non si cambia, questa l’idea degli organizzatori che ancora una volta e con orgoglio confermano sia la splendida location che i tre pilastri sui quali si fonda l’evento: birra artigianale, musica dal vivo e street food per un incontro tra storia, cultura, tradizione e nuovi costumi.



La regina della kermesse sarà ovviamente la birra artigianale, a rappresentare il mondo brassicolo sardo ci saranno gli storici birrifici 'Nora di Oliena, Dolmen di Uri e Iskida Beer Firm di Sassari, più un'importante novità con il birrificio Alvure. A questi si aggiunge la consolidata collaborazione del main sponsor dell’evento: gli italotedeschi di Kühbacher produttori della birra bavarese dal cuore italiano. Grande spazio per la musica, con ben 7 diversi progetti che si esibiranno sul palco allestito tra le botteghe artigiane del borgo esattamente alle spalle della Cattedrale di Santa Maria di Monserrato. Il compito di aprire le danze dell’evento spetta ai First Underground Roots e alle loro sonorità blues mentre sempre venerdì 2 il live della band a cui Is Maistus Beer è maggiormente legata: i Tasinantska, il progetto reggae di Sant’Antioco porta in scena il proprio show reso irresistibile dalla sezione fiati e percussioni.



