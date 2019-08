Condividi | Red 9:30 Cala il sipario sull´intenso fine settimana di “Ai margini della notte. Libri e autori in città”, rassegna di appuntamenti letterari organizzati dalla Libreria Il Labirinto Mondadori. Domenica sera, nei locali della libreria, in Via Carlo Alberto, Eleonora Cattogno presenterà il nuovo libro di Matteo Porru, “Madre ombra” Libri: Matteo Porru ad Alghero



ALGHERO - Cala il sipario sull'intenso fine settimana di “Ai margini della notte. Libri e autori in città”, rassegna di appuntamenti letterari organizzati dalla Libreria Il Labirinto Mondadori, ad Alghero. Domenica 4 agosto, alle 20, nei locali della libreria, in Via Carlo Alberto, Eleonora Cattogno presenterà il nuovo libro di Matteo Porru, “Madre ombra” (ed La Zattera), la storia di Lara Diotalevi, un’orfana alla scoperta del mondo ed alla ricerca di se stessa, sullo sfondo della Venezia degli Anni Cinquanta.



Porru, finalista al Premio Campiello giovani, con La Zattera ha pubblicato “The mission” (2017), “Quando sarai grande” (2018) e Madre ombra (2019), affrontando temi delicati ed importanti, insoliti per la penna di un 18enne. La consapevolezza della propria condizione e l’esperienza della malattia nei piccoli pazienti del Bambin Gesù, il rapporto tra un padre ed un figlio adolescente, la lotta tra l’uomo ed il tempo, sono solo alcuni dei temi che Matteo Porru ha voluto affrontare nei suoi testi, carichi di dettagli e riflessioni profonde.



Perchè «siamo così impegnati a correre, che spesso non ci accorgiamo di ciò che perdiamo». Porru collabora con testate giornalistiche on-line e cartacee. Sono diverse le interviste e le partecipazioni televisive che lo hanno visto coinvolto, fra queste con Licia Colò su Tv2000 e Maurizio Costanzo su Rai1.



