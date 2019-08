Condividi | Red 8:21 Il difensore Alberto Cossentino lascia la compagine rossoblu per problemi fisici. Al suo posto, dal San Marino, arriva a Sassari il centrale ex Nuorese Vincenzo Guarino, classe 1995 Un arrivederci ed un nuovo arrivo per la Torres



SASSARI - Un problema fisico importante, emerso nei giorni scorsi, costringe il difensore Alberto Cossentino a lasciare la Torres durante la fase di preparazione. Per il centrale palermitano gli esami effettuati dallo staff medico e fisioterapico rossoblu hanno evidenziato la necessità di un’immediata operazione all’anca, che sarà effettuata a fine agosto. I tempi sono di almeno due mesi per il recupero: «Con tristezza devo lasciare questa società e il gruppo – dichiara Cossentino – e devo ringraziare lo staff medico per avermi aiutato in questi giorni. La gravità della mia situazione, di cui nessuno era a conoscenza e io per primo, poteva assumere conseguenze più gravi. Mi auguro di poter riprendere subito dopo l’operazione, e se la società vorrà, mi metterò a disposizione, perché qui ho sempre trovato amici. Auguro il meglio a tutti e spero sia solo un arrivederci». Il giocatore resterà tesserato in attesa del rientro in gruppo, o di un eventuale trasferimento a dicembre.



Intanto,il 24enne difensore Vincenzo Guarino è un nuovo giocatore rossoblu. Nato ad Aversa, 185centimetri per 81chilogrammi, Guarino è un centrale cresciuto nelle giovanili del Napoli, passato poi alla Juve Stabia, dove ha milita fino al 2014, collezionando anche 5presenze in serie B. Dal 2014 al 2016, ha militato in C, prima con la maglia dell’ Arezzo e poi dell’Ischia. Nel 2016, è passato in serie D con il Potenza (27presenze), poi al Dro e, dal dicembre 2017, è arrivato in Sardegna per giocare nella Nuorese, ben figurando e collezionando 17presenze e 3reti. Nell’ultima stagione, ha vestito la maglia del San Marino, con 30presenze e 2gol all’attivo.



«Sono felice di tornare in Sardegna - le sue prime parole da rossoblu - perché quando sono andato via mi sono portato dietro il ricordo di persone e di una terra meravigliosa. Della Torres ho in testa una bellissima immagine della tifoseria. Parlo di sei anni fa, quando io militavo nell’Arezzo, in serie C, e vennero davvero in tanti in trasferta per seguire la squadra in quella partita che finì 0-0. Le mie caratteristiche? Io credo nel temperamento, nella voglia di lavorare e sudare». Giocatore di esperienza, nonostante la giovane età, Guarino da lunedì sarà a Sassari per unirsi al gruppo di mister Mariotti.



