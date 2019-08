Condividi | Red 14:57 Al termine della perquisizione domiciliare, all´uomo è stato contestato il possesso di tredici dosi di cocaina (per un totale di 3,68grammi) e 3grammi di hashish, un bilancino di precisione e 580euro suddivisi in banconote di vario taglio Coca e hashish: 44enne in manette



CAGLIARI - Proseguono le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuate sul territorio dell’intera provincia di Cagliari da parte della Fiamme gialle del Comando provinciale. Durante un servizio di perlustrazione del territorio, una pattuglia di Baschi verdi, a Quartu Sant'Elena, all’altezza di Via Asproni, ha notato il “classico” movimento di persone legato ad un’attività di spaccio: atteggiamento circospetto e guardingo, rapido ingresso all’interno di un palazzo, allontanamento veloce cercando di non dare nell’occhio.



Analizzata e tenuta sotto osservazione la situazione, i finanzieri hanno deciso far scattare il blitz ed entrare nello stabile, dirigendosi nell’appartamento del presunto spacciatore. Qui hanno trovato un 44enne, già noto alle Forze dell'ordine, al quale, al termine della perquisizione domiciliare, è stato contestato il possesso di tredici dosi di cocaina (per un totale di 3,68grammi) e 3grammi di hashish, un bilancino di precisione e 580euro suddivisi in banconote di vario taglio.



L'uomo è stato tratto in arresto per spaccio e, nel processo per direttissima, celebrato questa mattina (sabato), sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza preliminare fissata per il martedì 6 settembre. Dall'inizio dell'anno, sono 180 i soggetti segnalati alla Prefettura (di cui ventiquattro minorenni), quindici i denunciati all'Autorità Giudiziaria e diciassette gli arrestati.