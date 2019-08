Condividi | Cor 17:15 Quattro le manifestazioni d´interesse protocollate ad Alghero per ricoprire l´incarico di direttore a tempo della Fondazione con sede al Quarter. Rimpallo di competenze tra Amministrazione e Cda per la scelta Fondazione, 4 direttori in lizza ad Alghero



ALGHERO - In principio doveva essere proprio la Fondazione a pescare tra i dipendenti comunali (come disposto dalla Cda.



Alla scadenza sono 4 i dipendenti ad aver inoltrato entro il termine fissato per la mattinata di lunedì la propria candidatura a ricoprire l'incarico di direttore a tempo della Fondazione Alghero (18 ore settimanali), in sostituzione di Paolo Sirena, il cui contratto è scaduto da qualche giorno. In attesa della pubblicazione degli atti, si sa soltanto che si tratta di due strutturati presso il settore "Per l'Infanzia e per i Giovani" (Cultura e Pubblica Istruzione), un istruttore amministrativo del settore Sviluppo sostenibile ed una dipendente dell'Area Sicurezza e Vigilanza.



Come disposto nell'avviso pubblico a firma del dirigente del VI Settore, dovrebbe toccare proprio al Cda della Fondazione il compito individuare la figura più idonea a cui affidare l'incarico della durata di sei mesi (è possibile che venga nominata un'apposita commissione). Trattandosi di incarico dal carattere strettamente provvisorio e soltanto valido «per il tempo necessario ad individuare un nuovo direttore su base concorsuale» non sono chiari i motivi alla base della mancata proroga dell'ex direttore (già vincitore di pubblica selezione).



