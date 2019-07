Condividi | Cor 10:35 In attesa di capire come gestirla, la Fondazione Alghero sarà congelata. Braccio di ferro per le nomine del Cda e ballottaggio per la guida temporanea nel dopo-Sirena: a firmare sarà Pietro Alfonso o Giovanna Faedda Fondazione, Sirena in scadenza: è ballottaggio



ALGHERO - Il mandato della Giunta c'è, e riporta la data del 24 luglio. L'indicazione al Consiglio di amministrazione presieduto da Massimo Cadeddu è quella d'individuare una figura che per titoli posseduti, esperienza e professionalità possa temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, in via eccezionale, ricoprire l’incarico di direttore della Fondazione Alghero per l’espletamento delle procedure concorsuali e selettive per la nomina del nuovo direttore ed il compimento di tutti gli atti necessari a consentire la normale prosecuzione dell’attività.



In attesa di capire come gestirla insomma, almeno fino a fine anno la Fondazione Alghero sarà congelata. Anche tra gli alleati, infatti, prosegue il braccio di ferro per le nomine del Cda, oggi retto dal massimo referente della Confcommercio provinciale, per esplicito accordo con la Camera di Commercio e il mondo imprenditoriale. Con l'imminente addio del direttore Paolo Sirena (nella foto), il cui contratto triennale scadrà proprio in questi giorni, per la sua sostituzione tutto lascerebbe pensare che il neo sindaco si rivolgerà all'esperienza maturata in passato da Pietro Alfonso, l'archeologo dipendente dell'Amministrazione che per alcuni anni ha già ricoperto il delicato incarico.



