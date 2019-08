Condividi | M.P. 20:26 Lo strumento salvavita è stato affidato all’associazione Snorkeling Academy, in possesso delle abilitazioni. Dalla fine di luglio la spiaggia di Balai è diventata cardioprotetta con un nuovo defibrillatore Un defibrillatore per la spiaggia di Balai



PORTO TORRES - Lo strumento salvavita è stato affidato all’associazione Snorkeling Academy, in possesso delle abilitazioni. Dalla fine di luglio la spiaggia di Balai è diventata cardioprotetta. È presente, infatti, uno dei defibrillatori che erano stati acquistati due anni fa dall’Amministrazione comunale per dotare dello strumento salvavita le palestre scolastiche e le strutture pubbliche in cui si pratica sport. Lo strumento è stato consegnato fino al termine della stagione estiva all’associazione sportiva Snorkeling Academy, i cui operatori sono in possesso delle abilitazioni.



«In questo periodo l’attività nelle palestre è ferma, ma la pratica sportiva continua all’aperto, soprattutto nella spiaggia di Balai dove si svolgono con frequenza quotidiana, la mattina e il pomeriggio, snorkeling ed escursioni in kayak e sup. Considerando la disponibilità dello strumento tra le nostre dotazioni – sottolinea l’assessora allo Sport, Mara Rassu – e vista la richiesta dell’associazione Snorkeling Academy abbiamo ritenuto opportuno provvedere alla consegna del defibrillatore per questa stagione estiva. L’associazione si è impegnata ad utilizzarlo non solo in caso di necessità per i propri iscritti, ma anche nell’eventualità di bisogno per i bagnanti, in piena collaborazione con la società che svolge il servizio di salvamento».



