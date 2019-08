Condividi | A.S. 18:15 Numerose le segnalazioni, soprattutto nel centro storico, per mancati ritiri della frazione organica nella giornata di martedì. Disservizi si registrano un po in tutti i quartieri Umido in strada, martedì nero ad Alghero



ALGHERO - Martedì nero sul fronte della raccolta dei rifiuti nella città di Alghero. Numerose le segnalazioni, soprattutto nel centro storico, per mancati ritiri della frazione organica nella giornata di ieri.



Via Carlo Alberto, Via Roma, Via Arduino e Principe Umberto, Via Gilbert Ferret e Via Barcellonetta, Via Cavour e Piazza Misericordia. Queste solo alcune delle strade interessate dai disservizi. Con residenti e turisti in chiara difficoltà, e commercianti costretti a sorbirsi odori malsani.



Problemi però si registrano un po in tutti i quartieri e nelle periferie. Malumori anche nelle zone costiere e sulle spiagge, dal lido San Giovanni fino a Maria Pia. All'origine dei cumuli di spazzatura creatisi in molte zone, i ritardi nel ritiro quotidiano dei rifiuti. ALGHERO - Martedì nero sul fronte della raccolta dei rifiuti nella città di Alghero. Numerose le segnalazioni, soprattutto nel centro storico, per mancati ritiri della frazione organica nella giornata di ieri.Via Carlo Alberto, Via Roma, Via Arduino e Principe Umberto, Via Gilbert Ferret e Via Barcellonetta, Via Cavour e Piazza Misericordia. Queste solo alcune delle strade interessate dai disservizi. Con residenti e turisti in chiara difficoltà, e commercianti costretti a sorbirsi odori malsani.Problemi però si registrano un po in tutti i quartieri e nelle periferie. Malumori anche nelle zone costiere e sulle spiagge, dal lido San Giovanni fino a Maria Pia. All'origine dei cumuli di spazzatura creatisi in molte zone, i ritardi nel ritiro quotidiano dei rifiuti.