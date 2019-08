Condividi | Red 13:17 Venerdì 16 agosto, gli uffici amministrativi e tecnici dell´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari resteranno chiusi. Orari differenti per Casse ticket, Cup e Ufficio protocollo Aou: chiusura uffici il 16 agosto



SASSARI - Venerdì 16 agosto, gli uffici amministrativi e tecnici dell'Aou di Sassari resteranno chiusi. Per quanto riguarda le Casse ticket, l'Azienda ospedaliero universitaria ha reso noto che gli sportelli della Stecca bianca, mercoledì 14 saranno aperti dalle 7.30 alle 13, mentre venerdì saranno aperti dalle 7.30 alle 13.30.



Sabato 17, invece, resteranno chiusi. Le Casse ticket del Palazzo Rosa, in Via Monte Grappa, mercoledì 14 agosto aperte dalle 8 alle 13, mentre venerdì 16 saranno aperte dalle 8 alle 13.30. Il sabato, invece, apriranno dalle 8 alle 13.



Nella giornata di venerdì 16, gli sportelli Cup saranno aperti dalle 8 alle 13. Infine, l'Ufficio protocollo, in Viale San Pietro 10, venerdì 16 sarà aperto dalle 9 alle 12.



