Porto Torres: interruzione idrica nell´area industriale



A causa di un nuovo guasto sulla condotta Enas in prossimità di Porto Torres, l’Ente acque della Sardegna interromperà per l’ennesima volta e unilateralmente l’erogazione di acqua grezza verso le vasche di accumulo del Consorzio industriale provinciale di Sassari dalle 2 alle 24 di domani, venerdì 9 agosto.



La situazione dovrebbe tornare alla normalità nel pomeriggio di sabato 10 agosto. In attesa della risoluzione del disservizio, gli insediati nel sito industriale potranno comunque attingere alle riserve del Consorzio.