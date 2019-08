Condividi | Red 17:17 Sabato 10 agosto, ottavo appuntamento della manifestazione letteraria nel parco di Villa Edera. Ospite d´onore della serata sarà la scrittrice marchigiana Eleonora Giovannini La Notte dei poeti ad Alghero



ALGHERO - Sabato 10 agosto, a partire dalle 21, il parco di Villa Edera, b&b algherese in Via Biasi 21, sarà teatro dell'ottava edizione dell’incontro “10 Agosto, Notte con i poeti”, in ricordo di Giovanni Pascoli e della sua celebre lirica dedicata alla notte di San Lorenzo. La manifestazione, che quest’anno gode del patrocinio del Comune di Alghero, Assessorato alla cultura e turismo, è inserita nel calendario della rassegna “Letture d’estate a Villa Edera”, sotto la direzione artistica di Neria De Giovanni.



Dopo i saluti del direttore di Villa Edera Ivan Perella, la stessa De Giovanni presenterà e coordinerà le letture e le performance degli scrittori invitati. che si avvicenderanno al microfono per interpretare alcune loro liriche. Per il 50esimo anniversario dallo sbarco sulla Luna, si inizierà con la poesia “Alla Luna”, di Giacomo Leopardi. Ospite d’onore della serata sarà la scrittrice marchigiana Eleonora Giovannini, che nel libro “Io e Alda” racconta la sua amicizia con Alda Merini.



Hanno aderito alla manifestazione poeti e scrittori di Alghero e di numerose località della Sardegna come Antonello Colledanchise, Tiziana Meloni, Marisa Castellini, Massimiliano Fois (accompagnato dal musicista Quirico Solinas), Marco Balbina, Angela Meloni, Angela Baldino, Sergio Bolgeri, Giuseppe Sechi, Antoni Canu, Domenico Marras, Antonio Pibiri, Margherita Lendini, Cinzia Paolucci, Fatime Fiku, Giampiera Piga, Franco Achenza, Raffaele Ciminelli da Castelsardo, Adriana Mannias Baradino da Stintino, Franco Fresi da Tempio, Carla Casula da Cagliari e Giovanni Andrea Negrotti da Sassari. L'evento, aperto a tutti fino ad esaurimento posti, si chiuderà, come sempre, con un social lunch, sotto le stelle del 10 agosto.