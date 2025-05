Cor 15:15 Al gavoese Luca Sedda il Bette Poetry Slam di Nuoro E´ il gavoese Luca Sedda ad aggiudicarsi la seconda attesissima edizione del Bette Poetry Slam organizzato dal Poetry Slam Sardegna, sezione sarda della LIPS (Lega Italiana Poetry Slam), andato in scena il 24 aprile al circolo Ubisti di Nuoro di Marco e Maria Lucia



NUORO - Luca Sedda si è imposto sugli altri partecipanti grazie ai componimenti "Mutos a s'andira pro sa paghe e sa Palestina” sul genocidio che sta subendo il popolo palestinese e "Una carezza silenziosa di madre" sul dramma dei viaggi della speranza dei migranti. Secondo classificato Ceppo Spento di Sassari (che si qualifica alle fasi finali in quanto Sedda era già qualificato), terze classificate a pari merito Tiziana Mura di Gavoi e Valentina Loche di Orani, a completare il podio finale decretato dalla giuria popolare scelta - secondo la regola del Poetry Slam - tra il numeroso e appassionato pubblico presente nel circolo nuorese, che ha valutato le performance con solo voce e corpo a dare anima ai testi scritti di proprio pugno dai singoli performer, senza limiti di tema, forma e lingua e senza l'uso di oggetti scenici e accompagnamenti musicali.



In gara con loro poeti e poetesse giunti per l'occasione da tutta l'isola: Maurizio Fadda e Francesco Mura da Nuoro, Anna Cidu e Antonietta Puggioni da Gavoi, Marco Buffa da Bitti, Ida Pranteddu da Aritzo, Terri Melon da Cagliari, che per la partecipazione hanno ricevuto in omaggio il libro “Poesias iscrittas in Ruju” del poeta Gonario Tilocca di Burgos.



La serata, che ha visto una predominanza di testi in Limba sarda con commistioni di stili e generi, con temi legati all'attualità contro la guerra e per la pace e a sostegno dei diritti delle donne, è stata presentata e animata dall'M.C. (Maestro di Cerimonia) Giovanni Salis con il supporto del burghese Roberto Nieddu come notaio di gara e ospite speciale fuorigara. Per l'occasione è stato assegnato anche un Premio speciale della Critica a Anna Cidu da Gavoi – offerto insieme agli altri premi dal circolo Ubisti e da Stella Rossa arredamenti - per l'intensa interpretazione dei suoi componimenti “Minnedda mia” e “Noche de Luna”. I prossimi Poetry Slam validi per il campionato sardo della LIPS 2024/25 a cui è possibile iscriversi si terranno a Belvì il 10 maggio (Osteria Barbagia Ospitale) e a Cagliari il 16 maggio (Baracca Rossa).